伊朗空襲伊拉克 中東衝突蔓延

伊朗革命衛隊16日針對敘利亞和伊拉克庫德族自治區的目標發動飛彈攻擊。（路透）

2024/01/17 05:30

伊朗革命衛隊十六日針對敘利亞和伊拉克庫德族自治區的目標發動飛彈攻擊，摧毀庫德族自治區首府阿比爾的以色列情報機構「摩薩德」總部和「反伊朗恐怖組織集會地」，敘利亞的目標則包括「近期恐怖行動相關指揮官和主要人員的聚集地，尤其是伊斯蘭國」。自以色列與巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」去年十月開戰以來，伊朗在黎巴嫩、敘利亞、伊拉克和葉門的盟友相繼投入戰事，衝突已蔓延至整個中東地區。（路透）

伊朗革命衛隊16日針對敘利亞和伊拉克庫德族自治區的目標發動飛彈攻擊，摧毀庫德族自治區首府阿比爾的以色列情報機構「摩薩德」總部和「反伊朗恐怖組織集會地」。（路透）

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