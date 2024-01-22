以哈衝突外溢 中東多國遭彈襲

伊朗指控以色列20日發射飛彈攻擊敘利亞首都大馬士革，造成伊朗革命衛隊的5名成員，以及多名敘國士兵與伊朗平民喪生，矢言將展開報復。（路透）

2024/01/22 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕包括敘利亞、黎巴嫩、伊拉克和葉門在內的中東地區，廿日接連發生飛彈襲擊，大幅增加以色列和巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」戰爭進一步外溢的風險，也預示以伊朗為首的「抵抗軸心」（Axis of Resistance）和以色列及美國之間，對抗行動進一步升高。

伊朗廿日指責以國發射飛彈攻擊敘利亞首都大馬士革，造成伊朗伊斯蘭革命衛隊五成員喪生，據稱包括革命衛隊的敘利亞情報首腦和他的副手，還有多名敘利亞士兵與伊朗平民在空襲中罹難，德黑蘭將予以報復。此外，黎巴嫩安全部門消息人士也說，一名伊朗支持的真主黨成員命喪以色列之手。

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鎖定美軍 伊拉克阿薩德基地遇襲

路透報導，美國中央司令部表示，伊朗支持的武裝分子廿日發射十餘枚飛彈和火箭彈，襲擊伊拉克西部的阿薩德空軍基地，目標鎖定美軍。據報導，一些美國人員正在接受腦外傷評估，另有一名伊拉克軍人受傷。

在葉門，美國中央司令部透過社群平台Ｘ宣布，美軍廿日對伊朗撐腰的葉門叛軍「青年運動」發動第五輪攻擊，摧毀一枚準備向亞丁灣發射的反艦飛彈，「美軍確定這枚飛彈對該地區的商船和美國海軍艦艇構成威脅，隨後出於自衛擊中並摧毀這枚飛彈。」

路透指出，廿日一連串飛彈襲擊，實際上是在以伊朗為首的「抵抗軸心」和以色列及美國之間展開。哈瑪斯是此軸心的一環，該聯盟還包括黎巴嫩真主黨、敘利亞總統阿塞德領導的政府、伊拉克什葉派武裝團體，以及控制葉門大部分地區的「青年運動」。

「青年運動」不斷襲擊通行紅海的商船，造成「紅海危機」。路透引述消息人士報導，伊朗革命衛隊與黎巴嫩真主黨，都派出高階指揮官在葉門協助、支援「青年運動」，負責監督「青年運動」的軍事行動，同時也協助「青年運動」重新組裝走私而來的飛彈組件。德黑蘭向「青年運動」提供無人機、反艦巡弋飛彈、精確打擊彈道飛彈和中程飛彈。消息人士表示，在葉門當地的合作關係，是伊朗當局做出政治決定、真主黨負責管理。

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