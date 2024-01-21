中東局勢緊張 飛彈「四地橫飛」

以伊朗為中心的「抵抗軸心」，目前擴大與以色列和美國之間的攻擊行動。伊朗陸軍1月19日發布照片顯示，伊朗在南部祕密地點軍事演習，發射一枚飛彈。（法新社）

2024/01/21 19:17

〔編譯陳成良／綜合報導〕包括敘利亞、黎巴嫩、伊拉克和葉門在內地中東四地，20日接連發生飛彈襲擊，大大增加了以哈戰爭外溢風險，也預示以伊朗為首的「抵抗軸心」和以色列及美國之間，對抗行動進一步升高。

伊朗20日指責以色列在敘利亞首都大馬士革發動空襲，造成伊朗革命衛隊的5名成員喪生，並矢言將展開報復。據報還有多名敘利亞士兵與伊朗平民在空襲中罹難；此外，黎巴嫩安全部門消息人士稱，以色列對那裡的襲擊殺死了一名伊朗支持的真主黨成員。

請繼續往下閱讀...

《路透》報導，美國中央司令部表示，20日稍晚，伊朗支持的武裝分子發射飛彈和火箭彈，襲擊了伊拉克西部的阿薩德空軍基地（Asad airbase），其目標鎖定是美軍。報導稱，一些美國人員正在接受腦外傷評估，一名伊拉克軍人受傷。

在葉門，「青年運動」（Huthi）叛軍的飛彈遭美軍摧毀。美國中央司令部在社交媒體平台X上宣布，美軍20日對伊朗撐腰的「青年運動」發動第5輪攻擊，目標是1枚準備向亞丁灣發射的反艦飛彈。

路透分析，20日一連串飛彈襲擊，實際上是在以伊朗為首的「抵抗軸心」（Axis of Resistance）和以色列及美國之間展開。哈瑪斯是此軸心的一環，該聯盟還包括黎巴嫩真主黨、敘利亞總統阿塞德（Bashar al-Assad）領導的政府、伊拉克什葉派武裝組織，以及控制葉門大部分地區的「青年運動」叛軍。

「青年運動」不斷騷擾在紅海的來往商船，造成「紅海危機」。當地消息人士指出，伊朗伊斯蘭革命衛隊與黎巴嫩真主黨都派出高階指揮官在葉門協助、支援青年運動。

據《路透》報導，兩名與葉門軍隊有關的消息人士透露，伊斯蘭革命衛隊與真主黨都有成員在葉門境內，他們負責監督「青年運動」的軍事行動，同時也幫「青年運動」重新組裝走私而來的飛彈組件。另一名中東消息人士表示，在葉門當地的合作關係，是伊朗當局作出政治決定、真主黨負責管理。

1月20日，敘利亞大馬士革一棟建築遭飛彈襲擊後，救援人員進行搜尋。（法新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法