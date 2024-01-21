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葉門叛軍有靠山！ 伊朗革命衛隊與黎巴嫩真主黨皆暗助

消息人士指出，伊朗伊斯蘭革命衛隊與黎巴嫩真主黨都派出高階指揮官在葉門協助、支援青年運動。（路透）

消息人士指出，伊朗伊斯蘭革命衛隊與黎巴嫩真主黨都派出高階指揮官在葉門協助、支援青年運動。（路透）

2024/01/21 09:24

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕由伊朗支持的葉門什葉派叛軍「青年運動」武裝組織（Houthi，另譯為胡塞武裝）不斷騷擾在紅海的來往商船，造成「紅海危機」。當地消息人士指出，伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）與黎巴嫩真主黨（Hezbollah）都派出高階指揮官在葉門協助、支援青年運動。

根據《路透》報導，伊朗在加薩戰爭爆發後，增加對青年運動的武器供應量，包括先進無人機、反艦飛彈、彈道飛彈等，而青年運動自去年11越左右開始針對來往紅海的商業船隻。消息人士指稱，伊朗伊斯蘭革命衛隊的指揮官與顧問提供青年運動專業知識、數據與情報，每天告訴青年運動有哪些穿越紅海的船隻的目的地是以色列。

兩名與葉門軍隊有關的消息人士也透露，伊斯蘭革命衛隊與真主黨都有成員在葉門境內，他們負責監督青年運動的軍事行動，同時也幫青年運動重新組裝走私而來的飛彈組件。另一名中東消息人士表示，在葉門當地的合作關係，是伊朗當局作出政治決定、真主黨負責管理。

針對此說法，青年運動發言人阿布杜沙蘭（Mohammed Abdulsalam）表示，該組織的目標是瞄準前往以色列的船隻，美國和英國對葉門的打擊不會迫使他們退縮，「我們不否認我們與伊朗有關係，我們受益於伊朗在訓練、軍事製造方面的經驗，但葉門都是出於自身意志做出的決定，與任何其他國家無關」。

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