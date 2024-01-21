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首頁　>　國際

美駐伊拉克基地遭飛彈攻擊 至少1人重傷

2024/01/21 01:30

〔中央社〕美國國防部和伊拉克警方消息人士告訴法新社，美國與聯軍位於伊拉克西部的軍事基地今天遭到10餘枚飛彈攻擊。

一名不願透露姓名的伊拉克警官告訴法新社，位於該國西部安巴省（Anbar）的阿薩德（Al-Asad）空軍基地「遭到15枚安巴省發射的火箭彈的攻擊」。

他還說，13枚火箭彈被防空系統擊落，但「其中2枚擊中空軍基地」。

另一位要求匿名的美國國防部官員也證實阿薩德空軍基地遇襲，駐伊拉克部隊和聯軍正聯合評估損失。

該名官員指出，初步報告顯示，伊拉克安全部隊的1名成員受到重傷。

去年10月7日以色列與哈瑪斯的戰爭爆發後，中東緊張局勢持續升高。自10月中旬以來，美國和部署在伊拉克與敘利亞、專門打擊伊斯蘭國（IS）聖戰士的聯軍已遭遇數十起攻擊事件。

多數攻擊事件都是「伊拉克伊斯蘭反抗運動」（Islamic Resistance in Iraq）所為，該組織是一個由伊朗相關武裝組織組成的鬆散聯盟，意在報復美國在以哈戰爭中力挺以色列。

目前伊拉克境內約有2500名美軍，敘利亞則約有900名美軍駐守。1130121

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