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日華懇號召跨黨派議員參加520就職 盼邀蔡英文總統卸任後訪日

日本跨黨派友台議員團體「日華議員懇談會」今天召開臨時大會，會長古屋圭司（中立者）表示，會中有多名議員提議邀請蔡英文總統卸任後訪日。（記者林翠儀攝）

日本跨黨派友台議員團體「日華議員懇談會」今天召開臨時大會，會長古屋圭司（中立者）表示，會中有多名議員提議邀請蔡英文總統卸任後訪日。（記者林翠儀攝）

2024/01/22 18:39

〔駐日特派員林翠儀／東京22日報導〕日本跨黨派友台議員團體「日華議員懇談會」今天召開臨時大會，會長古屋圭司眾議員在會中表示，將號召跨黨派議員組團到台灣參加520的就職大典，並希望能趁機安排在台灣舉行「台日美戰略對話」首次的面對面會議。另外，會中有多位議員提案，希望邀請蔡英文總統卸任後訪問日本。

13日台灣大選投開票當晚，古屋與日華懇幹事長代理金子恭之眾議員特別前往台灣觀選，並參加了民進黨賴清德陣營的開票之夜活動。日華懇今天召開臨時大會，向會員報告此次訪台的成果。

古屋還特別在會場展示開票之夜，他和金子穿著的「TEAM TAIWAN」的綠夾克，他說在賴清德與蕭美琴組合確定當選的一刻，會場施放的噴雪彩帶真是令他嘆為觀止，大概只有世界杯決賽才有的場面，感受到台灣選舉的狂熱。

古屋還很得意地說，賴清德當晚抵達會場時，第一個就和他握手，古屋笑著說，他是全世界第一個和台灣新總統握手的外賓。他還表示，賴清德和蕭美琴在擔任立委時，即與日華懇有很深的交流，現在兩人獲選為新任正副總統，日華懇已取得了進一步加深台日關係的先機。

今天的臨時會議，賴清德副總統也以總統當選人身分拍賀電致意，賴清德強調，台日是共有自由主人權與法治等基本價值的重要夥伴，希望能加強與日本的合作。民進黨將進入連續第3任執政，中國將不會減少對台壓力，古屋表示，「絕對不能讓台灣有事發生，要與價值觀相通的國家合作，一起牽制中國」。

古屋在會中表示，希望520新任總統就職大典時，號召跨黨派議員組團訪台，由於5月日本國會仍在開議中，所以將與國會商量。

另外，日華懇從2021年起，以視訊方式主辦了2屆台日美跨黨派國會議員戰略對話，去年原本預定在台灣舉辦首次面對面會議，但因台灣進入大選期，時程難以排定而作罷，古屋表示，今年將舉辦首次面對面會議，由於520台灣總統就職大典時，美方議員應該也會組團訪台，他提議可趁機在520前後在台灣舉辦，但因日程仍需協調，尚未定案。

今天的臨時會中，也有多名議員提議邀請蔡總統在卸任後訪日，古屋表示，他這次訪台晉見蔡總統時，也曾當面邀她訪日，當時蔡總統說「很喜歡日本，希望一訪」。古屋表示，將認真接受會員的提議，並與台灣方面進行協調。

日華懇會長古屋圭司介紹在總統大選開票當晚穿著的「TEAM TAIWAN」綠夾克，他還笑著說，因為尺寸太小，同行的金子恭之（右）議員好像有點不合身。（記者林翠儀攝）

日華懇會長古屋圭司介紹在總統大選開票當晚穿著的「TEAM TAIWAN」綠夾克，他還笑著說，因為尺寸太小，同行的金子恭之（右）議員好像有點不合身。（記者林翠儀攝）

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