日華懇會長：台灣不受中國介選影響 向世界發出重要訊息

蔡英文總統接見「日華議員懇談會」會長古屋圭司眾議員一行，古屋表示，受到中國各式介選，台灣仍透過民主程序選出自己國家的領導人，對世界發出非常重要的訊息，也凝聚台灣內部團結。 （總統府提供）

2024/01/14 16:39

〔記者陳昀／台北報導〕蔡英文總統今接見日本「日華議員懇談會」會長古屋圭司眾議員一行，古屋表示，台灣總統大選是歷史重要的一頁，受到中國各式介選，台灣仍透過民主程序選出自己國家的領導人，對世界發出非常重要的訊息，也凝聚台灣內部團結，所有自由、民主、法治及共享基本人權的國家也都必須緊密合作，日華懇會持續跟台灣政府合作來實現理想。

蔡英文首先歡迎古屋及金子恭之眾議員代表「日華議員懇談會」來台觀察大選，並向正、副總統當選人表達祝賀。國際媒體評論台灣大選是2024年亞洲最重要的選舉，台灣人民展現成熟的民主素養，選舉過程平和、順利，並為台灣投下重要的一票。未來台灣會延續沉著、穩健的路線，持續以國際信賴的角色，守護民主、自由的價值，繼續走向世界。

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蔡英文提到，月初日本與美國、韓國舉行首次三方印太對話，感謝日本政府在會議過後發表聯合聲明，重申支持台海的和平穩定。身為國際負責任的一員，台灣會持續致力維護區域的和平穩定，也期待台灣和日本在各領域持續深化夥伴關係。

蔡英文也感謝「日華懇」對台日關係的付出，在國會發揮影響力，增進台日之間的合作交流。她也請古屋會長、金子眾議員未來繼續給台灣最大的支持，讓台日一起為區域繁榮發展貢獻心力。蔡也為日本能登半島震災表達慰問，並強調，台灣和日本是相互扶持的堅實夥伴，期盼在新的一年繼續並肩同行，一起克服挑戰。

古屋表示，台灣總統大選可以說是歷史性的時刻，受到世界各國高度矚目，許多日本媒體來台採訪，早報頭版頭條都有大篇幅報導，顯示這對日本而言也是相當重要的消息。這次台灣總統大選是歷史重要的一頁，民主制度立足的原點就是選舉，民進黨邁向連續執政第三任期，即使受到中國各式各樣妨害選舉的舉動，台灣並沒有受到外部影響，仍然透過民主程序選出自己國家的領導人，對世界發出非常重要的訊息。

古屋認為，此次選舉更能凝聚台灣內部的團結，所有自由、民主、法治及共享基本人權的國家，都必須要緊密合作，特別是東亞地區及自由開放的印太地區，這也是日本前首相安倍晉三提倡的理念，期盼營造和平穩定的關係。日華懇未來也會持續與台灣政府合作，採取相關作為來實現理想。

古屋表示，台日關係已進入新的時代，未來兩國雖然在經濟、社會福利、安全保障、能源等方面，面臨許多嚴竣挑戰，但是必定能攜手合作，共創更好的未來。日本也會跟世界其他國家緊密合作，共同維護台海的和平及穩定。他也對8年來蔡總統盡心盡力推動台日關係，獲致豐碩成果，特別表達感謝。

針對蔡總統及賴副總統對於1月1日能登半島發生之地震給予溫暖的慰問，古屋會長特別表達感謝之意。台灣政府及民間捐贈善款協助日本重建，是所謂「患難見真情」最好的象徵。

蔡英文總統接見「日華議員懇談會」會長古屋圭司眾議員一行，古屋表示，受到中國各式介選，台灣仍透過民主程序選出自己國家的領導人，對世界發出非常重要的訊息，也凝聚台灣內部團結。 （總統府提供）

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