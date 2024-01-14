賀賴清德勝選 日華懇會長穿上「Team Taiwan」：民主國家的勝利

「日華議員懇談會」會長古屋圭司眾議員及幹事長代行金子恭之，今代表前往民進黨中央黨部祝賀民進黨正副總統當選人賴清德、蕭美琴勝選。（民進黨提供）

2024/01/14 15:37

〔記者陳昀／台北報導〕民進黨正副總統當選人賴清德、蕭美琴今天在中央黨部接見「日華議員懇談會」會長古屋圭司眾議員及幹事長代行金子恭之，接受兩人代表日華懇的祝賀，古屋說，這不僅是台灣民主的勝利，也是相同理念國家的勝利，期盼一起為台日合作做出貢獻，賴致贈這次競選的「Team taiwan外套」，古屋也立刻穿上，並做出勝利手勢合照，十分俏皮。

古屋圭司首先表示，誠摯祝賀賴清德與蕭美琴兩位獲得台灣選民的支持，這不僅是台灣民主的勝利，對相同理念國家來說也是勝利，他憶及自己曾以國會議員身分與賴、蕭二人進行多次國會互訪，現在二位成為總統、副總統當選人，期待能一起為台日合作做出貢獻。

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金子恭之表示，過去擔任自民黨青年局局長期間就與蕭美琴結識，兩黨也經常進行交流與互動，恭喜民進黨贏得第3任期、有繼續執政的機會，未來也期待在賴、蕭二人領導下，為台日關係帶來更多貢獻。古屋圭司與金子恭之也特別致贈給賴清德日本首位漫畫家國會議員赤松健繪製的肖像漫畫。

賴清德表示，謝謝兩位議員的祝福，他曾經多次到訪日本交流，對台日合作具有深厚情感，他認為，尤其在經濟合作領域上，台日有許多發展潛力，例如雙方在半導體產業上就有高度互補效應，也樂見台灣高科技產業持續發展日本市場，增加雙方的投資與貿易。

賴清德笑說，謝謝兩位轉贈赤松健議員繪製的肖像漫畫，「要特別感謝把我畫得很像日本演員大澤隆夫」，事實上台日有濃厚的文化與民間交流，台日流行文化也在彼此國家發光發熱，期許未來能持續尋找更多兩國人民的感動故事，如KANO一般介紹台日之間的民間連結。

最後他說，兩位議員在選後第一天表達祝福象徵台日之間的緊密關係，期待兩位也能參與5月20日的就職典禮，代表日本民眾向台灣的民主表達支持。

古屋圭司與金子恭之也特別致贈給賴清德日本首位漫畫家國會議員赤松健繪製的肖像漫畫。 （民進黨提供）

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