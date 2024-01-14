日華懇會長古屋：將繼續為加深台日情誼全力以赴

古屋在13日偕日華懇副幹事長金子恭之一起訪台，除關切台灣大選的結果，也特地來感謝台灣對日本能登半島地震的捐助。（資料照）

2024/01/14 09:24

〔駐日特派員林翠儀／東京14日報導〕訪台觀選的日本跨黨派友台國會議員團體「日華議員懇談會」會長古屋圭司眾議員，在臉書貼文祝賀民進黨賴清德當選新任總統，13日晚間親臨民進黨開票之夜會場的古屋，還拍了短影音讚嘆台灣的選舉讓他感受到從未體驗的熱度。另外，「全日本賴清德後援會」也在今天發表聲明，感謝台灣選民在中國介選壓力下所展現的成熟民主精神。

古屋在13日偕日華懇副幹事長金子恭之一起訪台，除關切台灣大選的結果，也特地來感謝台灣對日本能登半島地震的捐助。13日晚間，古屋在民進黨總部前聆聽了賴清德的當選感言，他表示，民進黨賴清德贏得了台灣歷史性的選舉，維持了包括自由民主在內的共同價值，展現了不屈服於中國壓力的態度而獲得台灣人民的支持。

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古屋強調，日華懇未來將持續為加深日本與台灣之間的情誼全力以赴。對於台灣選舉開票之夜展現的熱力，古屋在臉書貼文說，這是他從未體驗過的熱度。

另外，在日台僑組成的全日本賴清德後援會，今天由會長趙中正領銜發表聲明，祝賀賴清德和蕭美琴在艱困的選情下當選新任正副總統。聲明中表示，雖然多次受到中國的介選，但台灣人民向世界展現了台灣的民主是健康和成熟的。即使國會未能過半，但相信在新總統賴清德的領導下，政府運作一定會成功。身為台灣人，對於這次的選舉結果感到相當驕傲。

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