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它不叫泡菜！ 韓國「辛奇」2023年出口逾4.4萬噸創新高 日本、美國成最大客戶

韓國將Kimchi的漢字正名為「辛奇」。（美聯社）

韓國將Kimchi的漢字正名為「辛奇」。（美聯社）

2024/01/21 20:59

〔編譯陳成良／綜合報導〕《韓聯社》報導，根據韓國關稅廳21日發佈的一份統計，2023年南韓「辛奇」（韓式泡菜）對外出口量同比增加7.1%，達4萬4041噸，創下歷年新高。

報導中說，韓國辛奇出口額同比提升10.5%，約為1億0556萬美元（約新台幣33億元）。出口重量和金額較5年前均增50%以上。2018年出口量少於3萬噸，出口額低於1億美元。

去年出口對象增至92個國家和地區，同樣創下歷年新高。值得關注的是，對出口規模居前二的日本和美國的出口額總和超過1億美元，佔比高達65%。對日出口額為6149萬美元（約新台幣19.3億元），佔40%；對美出口額為3998.9萬美元（新台幣12.5億元）約新台幣元），佔26%。

2020年，中國為原產自四川的醃製蔬菜泡菜（英文為「pao cai」），向國際標凖化組織（ISO）申請認證，引發中國和韓國網民在社交媒體上就泡菜標凖歸屬問題展開的口水戰。當時中共鷹派喉舌《環球時報》還嗆聲，中國主導制定了泡菜業國際標凖，並稱韓國的「泡菜宗主國」地位早已「名存實亡」。

針對韓式泡菜「Kimchi」中文被譯為韓國泡菜，引發與四川泡菜的混淆和爭議，2021年7月，韓國文化體育觀光部將先前中文俗稱韓式泡菜的김치（英文：Kimchi），正名為「辛奇」。

當時韓國媒體報導，由於漢語中沒有Kim或Ki這樣的音節，無法進行準確音譯，韓國農林畜產食品部於2013年對4000多個漢語詞彙的發音進行分析，比對中國8種方言的讀法，並徵求韓國駐華使館專家的意見，選出16個候選譯名進行研討，最後考慮到「辛奇」與韓語原文發音相似，且讓人聯想起辛辣、新奇的意涵，而決定將Kimchi的中文正名為「辛奇」。

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