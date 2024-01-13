日本強震災區明降大雨、大雪！氣象廳示警：續防5強以上地震

由於災民持續在外避難，導致健康狀況變差，加上天氣嚴寒，疑因「災害關聯死」的死者持續增加。（美聯社）

2024/01/13 14:45

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本石川縣能登半島元旦發生強震釀成嚴重傷亡，日本氣象廳指出，受災區目前仍持續下雨及降雪，最新預報更指包含災區在內有多地明天將會降下大雪。日本氣象廳也提醒民眾，除了近期餘震不斷，未來一個月仍須嚴防震度「5強」以上地震。

綜合日媒報導，自能登半島於元旦發生強震以來，以能登地區及其周邊地區為中心的地震活動持續活躍，截至13日上午8時當地已發生1363次1級以上的地震，今晨4時在石川縣滋賀町還曾發生4級地震。不過日本氣象廳也警告，在未來一個月仍須嚴防震度「5強」以上地震。

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日媒報導指出，受到頻繁地震影響，部分地區土石鬆動，即使是少量的雨或雪也可能會增加土石流的風險，提醒民眾須格外防範。

而包含石川縣等災區在內，目前許多地區持續嚴寒天氣，日本氣象廳指出，預計今日下午起至明天，包含日本北部和東部的日本海一側都會出現降雪，且明（14）日甚至可能會出現大雨及大雪。災區天氣也將在14日至16日變差，提醒民眾也須留意低體溫症（失溫症）。

根據日媒報導指出，截至今天上午9時，強震已造成石川縣內共215人罹難，至少有1009人受到輕重傷、26人失聯，其中疑為「災害關聯死」共13人。由於災民持續在外避難，導致健康狀況變差，加上天氣嚴寒，疑因「災害關聯死」的死者持續增加。

據指「災害關聯死」並非是地震、海嘯等造成的直接損害導致的死亡，而是指在避難等過程中，因患病或病情惡化、身體狀況不佳等而導致的死亡。

而以能登地方為主至少有4330棟建物受災，輪島市及珠洲市雖然也有許多災情，大量房屋受損，但到目前仍無法掌握災情全貌。另因地震影響，截至今下午2點，石川縣能登地區仍有1萬1300戶停電。

日本石川縣能登半島元旦發生強震釀成嚴重傷亡，日本氣象廳指出，受災區目前仍持續有下雨及降雪，最新預報更指包含災區在內有多地明天將會降下大雪。（歐新社）

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