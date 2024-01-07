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日本能登強震改變地貌 空拍顯示海岸線陸地多出240公頃

日本石川縣能登半島1日發生規模7.6強震，地殼隆起導致海岸線往海洋的方向移動200公尺。（美聯社）

日本石川縣能登半島1日發生規模7.6強震，地殼隆起導致海岸線往海洋的方向移動200公尺。（美聯社）

2024/01/07 12:51

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本石川縣能登半島1日發生規模7.6強震，事後更有許多大大小小的餘震，給災區帶來海嘯、道路斷裂、建築物毀損倒塌等災情。根據最新空拍照顯示，強震還連帶影響周遭海岸地形，地殼隆起導致海岸線往海洋的方向移動200公尺，讓當地沿岸一夕之間多出多出240公頃的陸地。

綜合日媒報導，日本新年元旦下午發生「令和6年能登半島大地震」發生後，石川縣珠洲市、輪島市、志賀町長達85公里的海岸線出現關鍵性變化，地殼隆起導致原本是海岸的地方成為陸地。報導指出，光是輪島市皆月灣周遭的地表，就因強震而上升4公尺，整條海岸線也被往海洋的方向推動了200公尺。另外，珠洲市長橋町漁港則有大片海床裸露，就連設置在當地的海嘯觀測計如今也無法使用。

日本國土地理院使用地球觀測衛星「ALOS-2」，透過電波照射地表的方式計算地震前後的相關數據，結果顯示能登半島在地震後，出現大面積地殼隆起的現象，導致半島北側沿岸大片海床裸露，受影響的海岸線長達85公里。日本地理學會也透過國土地理院的空拍相片分析，從珠洲市至輪島市一帶地形產生變化的海岸線約為50公里，地表受地震影響被抬升，使得海岸多出240公頃的陸地。

廣島大學教授後藤秀昭表示，「（能登半島）周邊地帶數千年以來其實曾有過數次足以改變地形的強震，而此次同樣也出現足以改變地形的強震」。名古屋大學地震火山研究教授山岡耕春則對此驚嘆，「此次地殼隆起的現象比原先預估的還要更大，甚至比2007年能登半島地震還更驚人。」

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