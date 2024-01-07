能登強震災民7旬老夫婦 向消防車「彎腰鞠躬」致謝

一對7旬老夫婦住在重災區之一的石川縣輪島市，雖然家園地震破壞，生活陷入克難情況，但夫妻倆若遇到救災消防車經過，仍會向舉手致敬、深深鞠躬感謝。（路透）

2024/01/07 16:19

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本石川縣能登半島1日下午發生規模7.6強震，造成當地嚴重災情，地震也導致許多民眾住處被毀，只能暫時棲身避難所。一對7旬老夫婦住在重災區之一的輪島市，雖然他們的家園遭地震破壞，面臨一無所有、滿面愁容躲在車上避難，但若遇到救災消防車經過，仍會向舉手致敬、深深鞠躬感謝，畫面令人動容。

根據《路透》報導，75歲的大林豐（Obayashi Yutaka ，音譯）和他73歲妻子的大林明子（Obayashi Akik，音譯）一起住在石川縣輪島市，然而在日本新年元旦2人親眼目睹「令和6年能登半島大地震」，居住多年的家園被毀、木屋慘遭地震震垮，原先他們前往由社區中心改建的避難所，但在住宿1晚後，選擇回到已毀的住處外，夫妻倆一起暫時住在車上。

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大林豐透露，他們在避難所面臨諸多難以適應的問題，包括難以習慣他人的視線，「別人的目光讓我很緊張，我只是不喜歡跟很多人一起生活」。災後至今已將近1週，夫妻倆輪流睡在狹窄的椅座上，過著有一餐、沒一餐的克難生活，所幸鄰居們願意將為數不多的糧食分送一些給他們，讓他們深受感動與心存感恩。

報導指出，夫妻倆所在位置為強震重災區之一，仍有許多居民慘遭倒塌的建築物活埋，因此不斷有消防車前往各地救災。即使目前生活陷入困頓之中，但每當聽到消防車經過時，夫妻倆都會堅持一起向消防救難人員致上由衷感謝，丈夫大林豐會站在路邊揮手，明子則是對著消防車深深鞠躬，場面令人動容。

消防車駛過後，大林豐不禁老淚縱橫。（路透）

大林夫妻居住的多年家園，在1日發生強震後被震毀，目前夫妻倆一起暫時住在車上。（路透）

大林豐利用水桶來收集汙水。（路透）

災後至今已將近一周，過著有一餐、沒一餐的克難生活，所幸鄰居們願意將為數不多的糧食分送一些給他們，讓他們深受感動與心存感恩。（路透）

即使目前生活陷入困頓之中，但每當聽到消防車經過時，夫妻倆都會堅持一起向消防救難人員致上由衷感謝，丈夫大林豐會站在路邊揮手，明子則是對著消防車深深鞠躬。（路透）

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