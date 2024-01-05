日本媽媽分享地震逃生經歷 透露5歲兒子「這雙鞋」派上用場

日本一位女編輯兼散文作家分享，5歲兒子腳上穿的一雙「發光鞋」意外成為她們一家逃生到戶外時，珍貴的照明來源。（圖擷取自@cobta 社群平台「X」）

2024/01/05 18:04

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本能登半島1日下午發生規模7.6強震，重創北陸地區（涵蓋福井縣、石川縣、富山縣及新潟縣）。日本一位女編輯兼散文作家分享，她在事發當天帶著2個年幼孩子一起逃生，由於事發突然加上有海嘯警報，因此來不及攜帶太多逃生物品，結果待天色暗下來後，孩子腳上的「發光鞋」竟意外在黑夜中成為了珍貴的照明來源。

日本女編輯兼散文作家「藤井セイラ」，本月1日在個人社群平台「X」（原推特）發文透露，自己趁著日本新年連假期間，帶著5歲和8歲的孩子回富山縣高岡市老家過年。然而，當天下午發生「令和6年能登半島地震」，強震甚至讓日本氣象廳針對日本海沿岸一帶發布海嘯警報，讓她趕緊帶著孩子們前往高處避難。

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藤井セイラ表示，事發突然加上老家位在地勢較低窪的地方，她為加快逃生速度，因此並未攜帶太多包含手電筒在內的逃生必備物品。她透露，等到成功逃到高處後，天色已逐漸變暗，而她的手機電量也即將耗盡，正當她煩惱身處戶外沒有足夠的照明時，5歲兒子的雙腳竟在此時，開始散發出閃閃發亮的藍色光芒。

藤井セイラ指出，當時兒子腳上穿著一雙「發光鞋」，是她母親為心愛的孫子特別購買的禮物，原先她很嫌棄這雙鞋子，因為看起來很土氣，完全沒想在緊急逃生期間，竟成為了可以充當珍貴的照明來源。她回憶，兒子當時向自己說，「這雙鞋剛好派上用場呢！」，接著露出開心的笑容，稍稍撫平一家人逃生時面臨的不安感。

該文曝光後，許多網友除了紛紛關心藤井セイラ一家人，也紛紛表示，「這是令人安慰的光！」、「也是奶奶的愛在發光」、「黑暗中找小孩真的好用」、「這時候發光，反而能防止小孩跟大人走失」、「瞬間驅散了黑暗，也為孩子們帶來了笑容」、「鞋子會發光的確挺蠢的，但有用的時候就是天才的發明」、「我之前也覺得很俗，但現在我改觀了，這個物品有它存在的價值」。

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