為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

日本強震 搜救組織籲「勿送這些物資」到災區 辣味泡麵也上榜

日本能登半島1日發生規模7.6強震，重災區之一的輪島市災民，正在排隊領取食物。（路透）

日本能登半島1日發生規模7.6強震，重災區之一的輪島市災民，正在排隊領取食物。（路透）

2024/01/07 18:42

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本石川縣能登半島1日發生規模7.6大地震，不僅重創北陸地區，更造成嚴重傷亡，當地搜救行動仍在持續進行中，同時也有來自各地的大量物資送入災區。但就有搜救組織和不少日本網友呼籲，請民眾不要再把千羽鶴等「垃圾」或不必要的物品送至災區，避免造成當地災民更多的困擾。

綜合日媒報導，日本新年元旦下午發生「令和6年能登半島大地震」，造成當地災情慘重，除了政府派遣的救援團隊，各地團體和民眾也紛紛自發性捐款、提供物資到災區。對此，民間搜救組織「防災GIRL」受訪時指出，其實包含日本傳統祈福物品「千羽鶴」在內，有不少物品屬於「災區不需要的物資」。

「防災GIRL」解釋，當天災剛發生時，千紙鶴與親筆慰問信會給災民帶來困擾，要等到安頓下來之後，才能提供心靈慰藉。另外，生鮮食品、即期食品、辣味泡麵、白米等需要烹煮的食品、非當季衣物、不同電壓的電器、幾乎破爛的二手衣物等，都有腐敗、難以保存或完全用不到的特徵，即便送去最終也會被丟進垃圾桶中。

多名日本網友指出，「辣味泡麵」之所以上榜，是因為災區很可能已經面臨缺水的情況，同時該食品不只是沖泡或烹煮時需要用水，在吃完後還會因流汗或口渴而需要補充水分，甚至因為出汗導致身體變得更加寒冷。另外，日媒《產經新聞》記者那須優子也在社群平台「X」（原推特）呼籲，千萬不要送千羽鶴到災區「製造麻煩」。

那須優子指出，與其花錢去百元商店買色紙來摺紙鶴，不如將這些錢捐款、購買北信越地區的特產，更能實質上支持當地後續重建。「防災GIRL」也表示，事實上災區狀況可能隨時變化，因此物資需求也會跟著不同，如果民眾想要捐贈物資，可以事先到當地政府或志工服務網站確認災區急需哪些物資後，再打包寄出。

有搜救組織和不少日本網友呼籲，請民眾不要再把千羽鶴等「垃圾」或不必要的物品送至災區，避免造成當地災民更多的困擾。示意圖，圖與新聞事件無關。（資料照，路透）

有搜救組織和不少日本網友呼籲，請民眾不要再把千羽鶴等「垃圾」或不必要的物品送至災區，避免造成當地災民更多的困擾。示意圖，圖與新聞事件無關。（資料照，路透）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
太暖了！能登強震「加賀屋」無限期歇業 停水期間員工舉動感動眾人
2024/01/07 07:43

太暖了！能登強震「加賀屋」無限期歇業 停水期間員工舉動感動眾人
濱崎步YOSHIKI捐款賑災 日本藝能界慷慨解囊
2024/01/07 05:30

濱崎步YOSHIKI捐款賑災 日本藝能界慷慨解囊

七期金十字－市政角地＋惠文學區成置產首選
MLB》支援能登半島震災！ 大谷翔平與道奇共同捐款100萬美元
2024/01/05 12:41

MLB》支援能登半島震災！ 大谷翔平與道奇共同捐款100萬美元
日能登半島強震 4大超商可捐款
2024/01/05 05:30

日能登半島強震 4大超商可捐款

不菸酒竟二度罹癌 免疫治療助力抗肺癌
台灣捐款賑災消息掀熱議 大批日本網友感動：說再多感謝都不夠！
2024/01/04 19:13

台灣捐款賑災消息掀熱議 大批日本網友感動：說再多感謝都不夠！
日本有事就是台灣有事！ 外交部宣布捐6000萬日圓 賑災專戶助日重建
2024/01/04 12:07

日本有事就是台灣有事！ 外交部宣布捐6000萬日圓 賑災專戶助日重建
國際今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播