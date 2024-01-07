日本強震 搜救組織籲「勿送這些物資」到災區 辣味泡麵也上榜

日本能登半島1日發生規模7.6強震，重災區之一的輪島市災民，正在排隊領取食物。（路透）

2024/01/07 18:42

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本石川縣能登半島1日發生規模7.6大地震，不僅重創北陸地區，更造成嚴重傷亡，當地搜救行動仍在持續進行中，同時也有來自各地的大量物資送入災區。但就有搜救組織和不少日本網友呼籲，請民眾不要再把千羽鶴等「垃圾」或不必要的物品送至災區，避免造成當地災民更多的困擾。

綜合日媒報導，日本新年元旦下午發生「令和6年能登半島大地震」，造成當地災情慘重，除了政府派遣的救援團隊，各地團體和民眾也紛紛自發性捐款、提供物資到災區。對此，民間搜救組織「防災GIRL」受訪時指出，其實包含日本傳統祈福物品「千羽鶴」在內，有不少物品屬於「災區不需要的物資」。

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「防災GIRL」解釋，當天災剛發生時，千紙鶴與親筆慰問信會給災民帶來困擾，要等到安頓下來之後，才能提供心靈慰藉。另外，生鮮食品、即期食品、辣味泡麵、白米等需要烹煮的食品、非當季衣物、不同電壓的電器、幾乎破爛的二手衣物等，都有腐敗、難以保存或完全用不到的特徵，即便送去最終也會被丟進垃圾桶中。

多名日本網友指出，「辣味泡麵」之所以上榜，是因為災區很可能已經面臨缺水的情況，同時該食品不只是沖泡或烹煮時需要用水，在吃完後還會因流汗或口渴而需要補充水分，甚至因為出汗導致身體變得更加寒冷。另外，日媒《產經新聞》記者那須優子也在社群平台「X」（原推特）呼籲，千萬不要送千羽鶴到災區「製造麻煩」。

那須優子指出，與其花錢去百元商店買色紙來摺紙鶴，不如將這些錢捐款、購買北信越地區的特產，更能實質上支持當地後續重建。「防災GIRL」也表示，事實上災區狀況可能隨時變化，因此物資需求也會跟著不同，如果民眾想要捐贈物資，可以事先到當地政府或志工服務網站確認災區急需哪些物資後，再打包寄出。

有搜救組織和不少日本網友呼籲，請民眾不要再把千羽鶴等「垃圾」或不必要的物品送至災區，避免造成當地災民更多的困擾。示意圖，圖與新聞事件無關。（資料照，路透）

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