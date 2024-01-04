台灣捐款賑災消息掀熱議 大批日本網友感動：說再多感謝都不夠！

外交部長吳釗燮4日宣布設立能登強震賑災專戶，我國政府也將捐6000萬日圓賑濟災民。（記者朱沛雄攝）

2024/01/04 19:13

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本石川縣能登半島本月1日發生芮氏規模7.6強震，已知73死數百傷，災損相當嚴重，我國政府今（4日）宣布捐贈6000萬日圓（約新台幣1292萬）賑濟災民，並開設賑災專戶供民眾捐款。消息一出在日本網上掀起熱議，大批日網友直呼感動。

我國外交部今天上午舉行「支援能登半島震災 為日本加油祈福」記者會，外交部長吳釗燮表示，台灣和日本的關係緊密，日本一直是台灣人民最喜歡的國家，兩國人民間的情感非常深厚，聽聞日本能登強震，許多國人都感到揪心，盼能伸出援手，為此行政院責成衛生福利部開設賑災專戶，明（5日）起至19日民眾可透過郵局、台灣銀行、國庫署以及四大超商等方式捐款；國外民眾亦可透過兆豐銀行帳號盡一份心力。另外，政府也宣布捐贈6000萬日圓賑濟災民，將用於協助日本政府救援以及災後重建。

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該消息隨即被日媒報導並分享到網上，大批日本網友紛紛在X平台（前身推特）表達對台灣的感激之情，「好感動，每當日本出事都是台灣最快伸援」、「謝謝台灣人，台灣一直是我最喜歡的國家」、「再怎麼傾訴感謝之情都不夠」、「台日友好，非常感謝台灣的大家」、「台灣不只是朋友，更是家人」、「台灣都是善良的人，有機會真想去那旅行」、「謝謝台灣一直以來的支持」、「不管是東日本大地震，還是這次的能登強震，台灣永遠都讓我們感動」。

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