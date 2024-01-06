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太暖了！能登強震「加賀屋」無限期歇業 停水期間員工舉動感動眾人

日本能登半島7.6強震，老字號溫泉旅館加賀屋無限期歇業，但在停水期間員工的貼心舉動感動大量網友。圖為房客搭巴士離開時，加賀屋員工排成一列鞠躬道別。（圖擷自@eg4I3oUkuQAEi「X」帳號）

日本能登半島7.6強震，老字號溫泉旅館加賀屋無限期歇業，但在停水期間員工的貼心舉動感動大量網友。圖為房客搭巴士離開時，加賀屋員工排成一列鞠躬道別。（圖擷自@eg4I3oUkuQAEi「X」帳號）

2024/01/06 17:21

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本石川縣能登半島1月1日發生芮氏規模7.6強震，位於縣內七尾市的老字號溫泉旅館「加賀屋」，受震災影響無限期歇業，但在停水期間員工仍貼心地接力搬水讓房客能夠使用廁所，消息傳出後感動大量網友。

日本女性漫畫家くぼこまき在「X」平台透露，自己在七尾市和倉町加賀屋姐妹館「和之風」遭遇了能登地震，目前已安全返回東京，她想和各界說明加賀屋在震災後的處理狀況，藉此表達出由衷的感謝。

漫畫家表示，在地震發生後加賀屋集團員工反應很快，迅速送來大量的點心、水、茶和毛毯，讓她因為地震而感到擔憂的心情獲得平復。另外，在能登大地震隔天，加賀屋員工透露和倉溫泉車站的火車仍然停駛，因此向房客們提供搭巴士到金澤的服務。

漫畫家說，當她前往旅館外臨時搭起的帳篷辦理退房手續時，發現員工們進入建材龜裂且一片狼藉的旅館內為房客尋找行李，不僅動作迅速還相當準確地幫她找回大部分的東西。

漫畫家指出，退房後她們一家人前往上車地點，但岳父腿受傷了行動不便，加賀屋員工見狀立即推來輪椅，並以手推車協助搬運她岳父、岳母的行李，考量到抵達金澤需要很長一段車程，員工們還特意拿了許多高級點心讓房客們路上食用。

漫畫家說，她當時想到巴士要搭很久就先去上洗手間，沒想到在七尾市全面停水下，加賀屋的廁所竟然能沖水，經過她特意了解後，才得知是員工們從外面接力搬水回來，加賀屋職員竭盡全力為顧客著想的行為真的讓她非常驚訝。

漫畫家透露，當巴士陸續啟動後，加賀屋工作人員排成一排對著離開的巴士一一鞠躬道別，讓她深深感受到加賀屋的服務精神，雖然旅館建物遭受嚴重的破壞，可能要很長時間才能恢復，但她深刻地感覺到自己屆時應該會再次拜訪表達謝意。

くぼこまき在「X」發表文章後，立即引起大量迴響，目前已累計將近600萬人次瀏覽，不少網友都留言直呼「真的很感動」、「看了好想哭」。

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