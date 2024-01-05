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能登強震增至92死242人失蹤 日本自衛隊加派4600人救援

日本石川縣能登半島1日發生芮氏規模7.6強震，迄今（1月5日）為災後第5天，當地縣政府透露罹難人數攀升到92人，另有242人失聯。（美聯社）

日本石川縣能登半島1日發生芮氏規模7.6強震，迄今（1月5日）為災後第5天，當地縣政府透露罹難人數攀升到92人，另有242人失聯。（美聯社）

2024/01/05 16:31

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本石川縣能登半島1日發生芮氏規模7.6強震，迄今（1月5日）為災後第5天，當地縣政府透露罹難人數攀升到92人，另有242人失聯。雖然已過了救援「黃金72小時」，但災情慘重的輪島市市長坂口茂指出，目前仍有逾100人被埋在瓦礫堆下，為避免受災情況進一步擴大，自衛隊宣布把搜救隊伍增加至4600人。

綜合日媒報導，日本新年元旦下午發生「令和6年能登半島地震」，截至5日上午8點，已確認縣內共有92人死亡，並有多達242人失聯，目前失聯人數較多的有輪島市和珠洲市，分別為93人和68人，且多為老年人。另外，縣內村落有700多人處於孤立無援的狀態，中，輪島市陷入孤立狀態的14個地區，無法統計人數。

報導指出，在輪島市和珠洲市、能登町，有多數民宅建築物倒塌或損壞，更有10多條國道因山崩而中斷。重輪島市市長坂口茂在今日記者會上表示，目前首要任務確認民眾安危，其次是努力完善疏散點的環境並提供物資；地方政府方面則表示，不僅是食物短缺，醫療機構運營所需的物資也尚未送到，「老年人設施也缺少必要的設備。」

為避免受災情況進一步擴大，自衛隊宣布把搜救隊伍增加至4600人。（美聯社）

為避免受災情況進一步擴大，自衛隊宣布把搜救隊伍增加至4600人。（美聯社）

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