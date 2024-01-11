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民眾通報「恐怖分子在對話」 比利時警方大陣仗攔停公車

比利時警方今日接獲民眾通報，稱一輛公車上疑似有恐怖分子在對話，因此出動大批人手將該輛公車攔下。（擷取自X平台 @visegrad24）

比利時警方今日接獲民眾通報，稱一輛公車上疑似有恐怖分子在對話，因此出動大批人手將該輛公車攔下。（擷取自X平台 @visegrad24）

2024/01/11 21:23

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕比利時警方今（11）日接獲一名民眾通報，稱他所搭乘的公車上疑似有恐怖分子在對話，警方因此出動不少人手將該輛公車攔下，並逮捕了3名嫌犯，目前調查人員仍在釐清涉案人士是否為恐怖分子。

《法新社》報導，東法蘭德斯省（East Flanders）檢察官辦公室發言人表示，警方在

在鄰近根特（Ghent）的韋特倫市（Wetteren）攔下了這輛巴士，並逮捕了車上3名乘客，隨後又詢問了車上所有人，以判別所謂「恐怖分子的對話」是否屬實。

報導指出，這輛公車隸屬於Flix巴士公司（Flixbus），行駛路線為法國里爾（Lille）至比利時。

比利時司法部長范·提格切特（Paul Van Tigchelt）的發言人表示，一名乘客當時聽到有一番「恐怖分子的對話」發生在他的頭部上方區域，因此決定通報警方。

不過比利時聯邦臉察官辦公室指出，目前尚未將這起事件視為恐攻案件；而負責處理恐攻情資的機構「威脅分析協調單位」（Coordination Unit for Threat Analysis）也表示，不會將當前處於「嚴重」（serious）的恐怖主義威脅級別再往上調升。

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