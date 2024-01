民眾通報「恐怖分子在對話」 比利時警方大陣仗攔停公車

2024/01/11 21:23

〔即時新聞/綜合報導〕比利時警方今(11)日接獲一名民眾通報,稱他所搭乘的公車上疑似有恐怖分子在對話,警方因此出動不少人手將該輛公車攔下,並逮捕了3名嫌犯,目前調查人員仍在釐清涉案人士是否為恐怖分子。

《法新社》報導,東法蘭德斯省(East Flanders)檢察官辦公室發言人表示,警方在

在鄰近根特(Ghent)的韋特倫市(Wetteren)攔下了這輛巴士,並逮捕了車上3名乘客,隨後又詢問了車上所有人,以判別所謂「恐怖分子的對話」是否屬實。

報導指出,這輛公車隸屬於Flix巴士公司(Flixbus),行駛路線為法國里爾(Lille)至比利時。

比利時司法部長范·提格切特(Paul Van Tigchelt)的發言人表示,一名乘客當時聽到有一番「恐怖分子的對話」發生在他的頭部上方區域,因此決定通報警方。

不過比利時聯邦臉察官辦公室指出,目前尚未將這起事件視為恐攻案件;而負責處理恐攻情資的機構「威脅分析協調單位」(Coordination Unit for Threat Analysis)也表示,不會將當前處於「嚴重」(serious)的恐怖主義威脅級別再往上調升。

