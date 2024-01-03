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伊朗「聖城軍」指揮官蘇雷曼尼悼念活動突爆炸！ 已知103死170傷

伊朗3日紀念聖城軍代表人物蘇雷曼尼的活動發生爆炸，造成上百人傷亡。（法新社）

伊朗3日紀念聖城軍代表人物蘇雷曼尼的活動發生爆炸，造成上百人傷亡。（法新社）

2024/01/03 22:58

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕伊朗中南部克爾曼省（Kerman）今天（3日）舉辦一場紀念4年前被美軍刺殺、伊朗伊斯蘭革命衛隊特種部隊「聖城軍」（Quds Force）代表人物蘇雷曼尼（Qassem Soleimani）的活動，過程中突然發生爆炸，已知103人身亡，另有上百人受傷。

綜合外媒報導，伊朗克爾曼省最大城克爾曼市今天在「烈士花園公墓」（Golzar Shohada）舉辦「蘇雷曼尼逝世4週年追悼儀式」，活動中突然發生爆炸，有目擊者稱2次爆炸相隔10分鐘，也有消息稱前後發生4起爆炸，爆炸地點不同。伊朗國家電視台指出，已知這場爆炸造成至少103人身亡、170人受傷。

當局已將今天的爆炸案定調為恐攻，但沒有詳細說明幕後黑手是誰，不清楚是國內組織亦或是以色列主導的攻擊行動。當地官員表示，爆炸原因還在調查，有可能是自殺炸彈客混入悼念活動，不過隨後又宣稱發現2枚遠程遙控引爆的炸彈，整起事件已被當局列為恐怖主義事件。

蘇雷曼尼生前是伊斯蘭革命衛隊少將，1998年起至2020年擔任聖城軍指揮官，主要負責境外軍事和秘密行動，在伊朗被視為影響力僅次於最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）的人物。2020年1月3日，美軍無人機在伊拉克巴格達國際機場附近發動空襲將其刺殺身亡，蘇雷曼尼獲伊朗政府追晉中將軍銜。至於此次發生爆炸的烈士花園公墓，是伊朗反對美西方支持者的朝聖地。

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