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日本餐館擊退小粉紅！店內掛「莫惹台灣」毛巾慶功

西太后店內掛上黑底綠字「莫惹台灣」毛巾慶功。（翻攝自推特／SakunaiHinata）

西太后店內掛上黑底綠字「莫惹台灣」毛巾慶功。（翻攝自推特／SakunaiHinata）

2024/01/05 23:19

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本東京一間中華料理餐館「西太后」，因疫情期間在門口張貼「中國和韓國人禁止入內」字條，自去年12月不斷遭小粉紅及抖音網紅騷擾，後來業者聽從台灣網友建議，改貼如「習維尼」、「8964」圖片及「香港獨立」等敏感詞句和圖文，成功阻止小粉紅繼續鬧事，抖音影片亦遭下架。事過境遷，有日本民眾4日去西太后用餐，發現老闆在店內掛上黑底綠字「莫惹台灣」毛巾慶功。

民眾透過推特（Twitter；已改名「X」）表示，自己4日去西太后吃飯，抵達時尚未營業，但老闆就邀請她可先入店，不禁感嘆老闆「出乎意料地親切」。她也提到，既然特地到訪，就點兩道菜，雖然不知道下次什麼時候會再來，若餐點好吃的話，就帶家人一起來吃。

貼文同時附上多張店內照片，其中可見店內百葉窗上掛著黑色毛巾，用綠字寫著「莫惹台灣」，疑似在為擊退小粉紅慶功。對此，不少網友們紛紛留言，「哪裡可以買啊？」「越來越辱了，笑死」。

事實上，這條毛巾是由「雜画店」徐玫怡工作室所設計跟製作，介紹欄位指出，「台灣需要堅定團結的意識，一起守護我們的生活。不要惹台灣，勿忽視台灣是國際局勢的關鍵角色。我們雖然小，但我們很重要。莫惹台灣」。

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