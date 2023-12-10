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日本餐館貼「中國人禁止入內」 老闆還嗆小粉紅：你們讓我噁心！

位於日本東京的中華料理餐館「西太后」，近日被一名在日生活的小粉紅發現店家外頭貼上「禁止中國人入內」的公告。（圖翻攝自小紅書）

位於日本東京的中華料理餐館「西太后」，近日被一名在日生活的小粉紅發現店家外頭貼上「禁止中國人入內」的公告。（圖翻攝自小紅書）

2023/12/10 21:55

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國小粉紅蠻橫無理的戰狼行為在外早已臭名昭彰，加上中國政府今年8月無視福島排放核處理水符合安全標準，全面禁止日本水產品進口，小粉紅們紛紛在網上大肆渲染福島核處理水危害，日本社會反中情緒逐漸高漲。近日有小粉紅在東京發現一間中華餐館外竟貼出「禁止中國人入內」的公告，氣得進店理論還拍下過程，遭老闆回嗆「中國人讓我噁心！」影片曝光後掀起外界熱議。

位於日本東京的中華料理餐館「西太后」，近日被一名在日生活的小粉紅發現店家外頭貼上「禁止中國人入內」的公告，小粉紅見此怒不可遏，特別找來同伴去跟店家理論，還特地請同伴拿著手機拍下過程，藉此賺一波愛國流量。

影片中可以看到這名小粉紅質問老闆「為什麼貼這個？理由是什麼？」，老闆也沒好氣地回應「（因為）中國人讓我噁心！你閉嘴吧！」。小粉紅一聽更氣，怒罵「你讓誰閉嘴？貼這張紙是想搞事吧！寫這個違法你知道嗎？你已經違法了！自己去查查吧」，老闆則懶得繼續搭理他，揮揮手要他離開。

該名小粉紅隨後打電話報警，不過到場處理的警方向小粉紅表示，「像這種禁止某些顧客進店的規定，警察其實沒法強制要求店家怎麼做。」但小粉紅不放棄，稱「這是仇恨言論，這屬於差別對待，這顯然是違法的......」。警察則好聲好氣表示，「能不能進別人的店，還是要看店家的意願。你主張的這些內容，我這邊都會傳達給店家，但店家接不接受，我們沒法強制。」

而警方與店家交涉後，店家拒絕將公告撤下，小粉紅見狀嗆員警沒用，警方不予理會，直接跟小粉紅表明「既然店家拒絕你進去，那你就不要再靠近這家店了，我們希望你現在離開這裡。」

這段影片上傳到中國社交平台「小紅書」也引發熱議，除了有其他小粉紅們直誇原PO做得好、痛罵店家無恥，也有人直言「在那邊看這看那都不爽，怎麼不回來中國？」、「我們這也有拒絕日本人的店，店家不想賺這個錢是人家的事」、「討厭日本就別留那了」。

小粉紅與老闆理論，店家仍拒絕將公告撤下。（圖翻攝自小紅書）

小粉紅與老闆理論，店家仍拒絕將公告撤下。（圖翻攝自小紅書）

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