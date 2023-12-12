中國小粉紅又犯賤！ 再闖日本餐館撒潑大鬧 引起反中情緒升溫

位於日本東京的中華料理餐館「西太后」，從9日開始，不斷被旅日中國小粉紅故意上門大鬧。（圖擷取自@roaneatan 社群平台「X」，本報合成）

2023/12/12 19:06

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祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本一家中華料理餐館的老闆，在疫情爆發3年期間，為保護家人與顧客，在店門口張貼「中國人和韓國人禁止入內」公告，不料竟因此在近期遭到旅日中國小粉紅「油頭四六分」騷擾。不過幾日，店家又傳出被多名中國小粉紅上門大鬧，但最後全被老闆報警轟走，事件曝光後，也再度讓日本反中情緒升溫。

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位於日本東京的中華料理餐館「西太后」，9日因店門口公告字條，引起長期旅居日本的中國美食網紅「油頭四六分」不滿，闖入店內叫囂大鬧，遭老闆霸氣趕走，事後該網紅報警，指控店家「歧視中國人」是違法行為，不過反被警方依法請離。事情曝光後，店家這幾日又陸續遭到數名中國小粉紅，打著「愛國」名義闖入店內大鬧，但全被老闆報警驅趕。

據了解，這些鬧事的中國小粉紅，有不少是在抖音、微博、bilibili等中國社群平台的知名網紅，他們一邊故意上門挑釁店家，一邊錄下整個滋事和報警過程，並將影片上傳回中國各大社群，成功賺得大量流量與關注。不僅如此，還有日本網友發現，「西太后」餐館的評價遭到大量中國小粉紅惡意洗成1星，所幸經過日本網友號召，已成功檢舉並刪除。

得知餐館再度遭到中國小粉紅騷擾，也讓日本反中情緒再度升高，不少網友紛紛留言撻伐，甚至引起日本政治人物關注，「日本早晚會被這群瘋子逼到排華」、「這些人用行動證明店主為何不招待中國人」、「為了愛國流量的財富密碼，他們已經把羞恥心拋在腦後」「中國人仇日是因為歷史，日本人嫌中是因為如今華人的行為」、「中國人創造了一種自己是受害者，對方是加害者的局面，只要對自己有利，他們什麼都願意做」。

還有熱心日本網友，針對中國小粉紅指控店家涉嫌「歧視中國人」的說法，整理事發經過，確認餐館的公告字條張貼時間，是在武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情爆發期間，當時老闆為保護家人和其他顧客，才把當時疫情特別嚴峻的「中國」和「韓國」列為禁入名單，因此該行為完全符合日本《民法典》第521條規定的內容。

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