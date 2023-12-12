中國小粉紅又犯賤！ 再闖日本餐館撒潑大鬧 引起反中情緒升溫
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祝蘭蕙／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕日本一家中華料理餐館的老闆，在疫情爆發3年期間，為保護家人與顧客，在店門口張貼「中國人和韓國人禁止入內」公告，不料竟因此在近期遭到旅日中國小粉紅「油頭四六分」騷擾。不過幾日，店家又傳出被多名中國小粉紅上門大鬧，但最後全被老闆報警轟走，事件曝光後，也再度讓日本反中情緒升溫。
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位於日本東京的中華料理餐館「西太后」，9日因店門口公告字條，引起長期旅居日本的中國美食網紅「油頭四六分」不滿，闖入店內叫囂大鬧，遭老闆霸氣趕走，事後該網紅報警，指控店家「歧視中國人」是違法行為，不過反被警方依法請離。事情曝光後，店家這幾日又陸續遭到數名中國小粉紅，打著「愛國」名義闖入店內大鬧，但全被老闆報警驅趕。
據了解，這些鬧事的中國小粉紅，有不少是在抖音、微博、bilibili等中國社群平台的知名網紅，他們一邊故意上門挑釁店家，一邊錄下整個滋事和報警過程，並將影片上傳回中國各大社群，成功賺得大量流量與關注。不僅如此，還有日本網友發現，「西太后」餐館的評價遭到大量中國小粉紅惡意洗成1星，所幸經過日本網友號召，已成功檢舉並刪除。
得知餐館再度遭到中國小粉紅騷擾，也讓日本反中情緒再度升高，不少網友紛紛留言撻伐，甚至引起日本政治人物關注，「日本早晚會被這群瘋子逼到排華」、「這些人用行動證明店主為何不招待中國人」、「為了愛國流量的財富密碼，他們已經把羞恥心拋在腦後」「中國人仇日是因為歷史，日本人嫌中是因為如今華人的行為」、「中國人創造了一種自己是受害者，對方是加害者的局面，只要對自己有利，他們什麼都願意做」。
還有熱心日本網友，針對中國小粉紅指控店家涉嫌「歧視中國人」的說法，整理事發經過，確認餐館的公告字條張貼時間，是在武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情爆發期間，當時老闆為保護家人和其他顧客，才把當時疫情特別嚴峻的「中國」和「韓國」列為禁入名單，因此該行為完全符合日本《民法典》第521條規定的內容。
シナ人、日本の飲食店に2回目の突撃????— 夢星⭐???? （@QaP3515iI9bcVlG） December 11, 2023
最近多いですね????????
ただの再生回数を増やしたいだけの迷惑〇〇〇〇〇〇ーでしょうね???????? pic.twitter.com/epujiUGPFP
December 11, 2023
中国人お断りの店に嫌がらせをしまくる中国人インフルエンサー達、店主が中国人を断る理由が、現在中国でコロナと同じ猛威を振るい、病院がパンクする程の肺炎から病の奥さんを守る為。こんな迷惑行為を応援してる中国人が数千万人は最低でもいてひどすぎ。中華料理店で店名からしても差別してないし https://t.co/d8yGWK57Yc pic.twitter.com/T9tLTybwdL— ロアネア@最多情報源バズニュース （@roaneatan） December 12, 2023
皆が中国人の嫌がらせレビューを通報したようで悪質なレビューは消え、良いレビューも書いて評価が真逆に。Xすごいな https://t.co/20xLEl1Wez pic.twitter.com/90l2VEXciq— ロアネア@最多情報源バズニュース （@roaneatan） December 12, 2023
…だから、嫌われる。— 藤川ひろあき 日本改革党 （@fujikawakoutou） December 12, 2023
中国人インフルエンサー『中国人お断り』にブチギレ動画配信 → お店のレビューが荒らされる… https://t.co/xkq8XRwS1X @sharenewsjapan1から