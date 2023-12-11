中國店家公告「直白歧視日本人」 日本網友怒罵︰無恥雙標！
莊文仁／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕近年中國小粉紅在海外進行各種誇張、蠻橫無理的戰狼行為，惹得越來越多國家反中情緒升溫。就在日前，東京一間餐廳只因張貼「禁止中國人入內」公告，遭到旅日小粉紅大鬧、怒吼店家「歧視中國人」，事件曝光後，罕見在日本媒體炎上，更有日本網友丟出中國人多張「歧視日本人」的標語，飆罵這些小粉紅根本是「無恥雙標」！
本月9日，位於日本東京的中華料理餐館「西太后」，只因老闆在店門口張貼一張「禁止中國人和韓國人禁止入內」的公告字條，就遭到一名長期旅居日本的中國美食網紅「油頭四六分」，氣得闖入店內叫囂大鬧，不過反被老闆怒嗆，「（因為）中國人讓我噁心！」。這起事件曝光後，也掀起各界熱議，更罕見地引爆大批日本網友怒火。
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日本網友紛紛在社群平台「X」（前Twitter），針對這起事件發表強烈不滿，以及譴責這些「瘋狂愛國」的小粉紅，為何不滾回中國，一直死皮賴臉滯留日本鬧事。更有網友發文，指出在中國有很多店家，其實也有做出類似「西太后」餐廳老闆做的事情，日本人被拒絕入店是家常便飯，且被拒絕原因一個比一個還要「直白」。
據日本網友分享的圖片可見，中國店家張貼拒絕「禁止日本人入內」的公告，用簡體中文或日文，分別寫出「謝絕日本人進店，純屬個人情節」、「拒絕日本人進店，純屬個人的情懷」、「本店不接待日本人、菲律賓人、越南人和狗」、「中國第一家不准日本人入內的餐館」等內容，不僅直白表達歧視，同時還意圖使用文字羞辱日本人。
明顯雙標的無恥行徑，也讓不少日本網友留言大罵，「為了彼此的幸福，請盡快滾回自己的祖國」、「大多數日本人看到也不會刻意去投訴，體現2國公民水準差別」、「能說出這些話的店家，直到倒閉也不會有日本人看到這些牌子」、「自己先公開歧視日本人，然後被人做同樣又在那邊生氣，實在有夠自私」、「既然彼此厭惡，那最好還是保持遠距離吧。日本人不去中國，中國人也不來日本」。
中国では普通に日本人を入店拒否してるけどな。— T．M （@TM47383445） December 11, 2023
香港のタクシーにも「日本人と犬は近づくな」とか書いてるらしい。
この激烈な日本人差別。
酷いもんだ。
さすが民度が知れるな？
『中国人の入店お断り』張り紙に、中国人激怒… 店とトラブルがあったと通報し警察出動https://t.co/1XkGYrzfgD pic.twitter.com/BX1TSKLdB5
以前にも、広島で原爆被害を揶揄するような動画や、「福島産の魚使用」の看板を掲げた店に警察を呼んで明らかな嫌がらせをする動画をアップしていました。— Atsuko Yamamoto???????? （@piyococcochan2） December 10, 2023
迷惑行為防止条例違反で逮捕してほしいくらいです。