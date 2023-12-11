中國店家公告「直白歧視日本人」 日本網友怒罵︰無恥雙標！

日本網友丟出中國店家張貼多公開「歧視日本人」的標語，並反嗆在日本鬧事的小粉紅根本是「無恥雙標」。（圖擷取自@TM47383445、@piyococcochan2社群平台「X」，本報合成）

2023/12/11 19:49

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕近年中國小粉紅在海外進行各種誇張、蠻橫無理的戰狼行為，惹得越來越多國家反中情緒升溫。就在日前，東京一間餐廳只因張貼「禁止中國人入內」公告，遭到旅日小粉紅大鬧、怒吼店家「歧視中國人」，事件曝光後，罕見在日本媒體炎上，更有日本網友丟出中國人多張「歧視日本人」的標語，飆罵這些小粉紅根本是「無恥雙標」！

本月9日，位於日本東京的中華料理餐館「西太后」，只因老闆在店門口張貼一張「禁止中國人和韓國人禁止入內」的公告字條，就遭到一名長期旅居日本的中國美食網紅「油頭四六分」，氣得闖入店內叫囂大鬧，不過反被老闆怒嗆，「（因為）中國人讓我噁心！」。這起事件曝光後，也掀起各界熱議，更罕見地引爆大批日本網友怒火。

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日本網友紛紛在社群平台「X」（前Twitter），針對這起事件發表強烈不滿，以及譴責這些「瘋狂愛國」的小粉紅，為何不滾回中國，一直死皮賴臉滯留日本鬧事。更有網友發文，指出在中國有很多店家，其實也有做出類似「西太后」餐廳老闆做的事情，日本人被拒絕入店是家常便飯，且被拒絕原因一個比一個還要「直白」。

據日本網友分享的圖片可見，中國店家張貼拒絕「禁止日本人入內」的公告，用簡體中文或日文，分別寫出「謝絕日本人進店，純屬個人情節」、「拒絕日本人進店，純屬個人的情懷」、「本店不接待日本人、菲律賓人、越南人和狗」、「中國第一家不准日本人入內的餐館」等內容，不僅直白表達歧視，同時還意圖使用文字羞辱日本人。

明顯雙標的無恥行徑，也讓不少日本網友留言大罵，「為了彼此的幸福，請盡快滾回自己的祖國」、「大多數日本人看到也不會刻意去投訴，體現2國公民水準差別」、「能說出這些話的店家，直到倒閉也不會有日本人看到這些牌子」、「自己先公開歧視日本人，然後被人做同樣又在那邊生氣，實在有夠自私」、「既然彼此厭惡，那最好還是保持遠距離吧。日本人不去中國，中國人也不來日本」。

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