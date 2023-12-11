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日本餐館行為合法！ 網友查到「這條法律」反嗆鬧事小粉紅「滾」

日本網友為聲援遭中國小粉紅大鬧的店家，查到日本民法第521條規定的「契約自由」，可以證實店家拒絕特定客人進入的行為，並沒有違反日本法律。（圖擷取自@S10408978 社群平台「X」、DTI官網，本報合成）

日本網友為聲援遭中國小粉紅大鬧的店家，查到日本民法第521條規定的「契約自由」，可以證實店家拒絕特定客人進入的行為，並沒有違反日本法律。（圖擷取自@S10408978 社群平台「X」、DTI官網，本報合成）

2023/12/11 15:41

相關新聞請見：日本餐館貼「中國人禁止入內」 矢板明夫：中國要反思為何被討厭！

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕近日東京一間中華餐館在店門口張貼「禁止中國人入內」的公告，引起一名旅日中國小粉紅不滿，讓他氣得闖進店內大鬧，同時拍下整個撒潑過程並上傳到多個中國媒體，藉此賺一波愛國流量。事情曝光後，小粉紅蠻橫無恥的言行，引爆大批日本網友怒火，除了炎上譴責，更以日本民法證明店家的行為完全沒犯法！

長期旅居日本、在中國社群平台「bilibili」擁有約57萬粉絲的美食網紅「油頭四六分」，自今年日本8月底開始排放福島第一核電廠含氚廢水後，就跟著中國國內同胞的「反日情緒」，變成故意到處找日本店家麻煩，藉此拍攝愛國流量的戰狼小粉紅。像先前，東京新宿一間餐廳在店門掛上「本店食材全部來自福島」招牌，他就殺上門去大鬧，甚至向日本警方報警，野蠻行徑在當時就引起日本人不滿。

本月9日，「油頭四六分」再次拍攝證明愛國影片，受害店家則是一間位在日本東京的中華料理餐館「西太后」。該店家被找碴的原因，是因老闆在店門口張貼一張「禁止中國人和韓國人禁止入內」的字條，這讓「油頭四六分」玻璃心碎得上門大罵質問，反被老闆回嗆「中國人讓我噁心！」，讓他聽了一邊不斷叫囂稱老闆「違法」，一邊打電話報警，但最後反被警方依法「請離」。

事後「油頭四六分」將個錄影過程，分享到bilibili、小紅書、抖音等多個中國社群媒體，成功獲得大量關注和牆內同胞認同。然而此事被許多日本網友得知後，罕見地讓仇中情緒被大量引爆，眾人紛紛憤怒譴責這些整天以「被歧視」、「反日」為名目鬧事，卻又賴在日本不肯回祖國的中國小粉紅，更呼籲日本政府應該立法，將這樣無理取鬧的小粉紅給「全數遣返」。

還有網友為了聲援店家，查到日本民法第521條規定的「契約自由」（契約の自由），可以證實店家拒絕特定客人進入的行為，並沒有違反日本法律。該規定指出，店主和管理人員可以自行決定，被他們「認為不適合店家經營的顧客」進入，因此禁止對於「有暴力滋擾」等行為的顧客告知其被拒絕進入或禁止離開店家，是完全合法的。

另外，該法在武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情爆發期間，常被日本各間店家使用。

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