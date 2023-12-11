日本餐館貼「中國人禁止入內」 矢板明夫：中國要反思為何被討厭！

矢板明夫直言，日本社會也曾經喜歡中國人，如今對中國持有負面印象的日本人暴增，中國人需要反思一下為何會有如此大的變化？（資料照）

2023/12/11 00:35

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陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕近日有小粉紅發現日本東京一間中華料理餐館外頭貼上「禁止中國人入內」的公告，氣得進店理論，反遭老闆回嗆「中國人讓我噁心！」影片曝光後掀起外界熱議。對此，日本《產經新聞》台北支局長矢板明夫直言，日本社會也曾經喜歡中國人，如今對中國持有負面印象的日本人暴增，中國和中國人都需要反思一下為何會有如此大的變化。

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位於日本東京的中華料理餐館「西太后」，近日被一名在日生活的小粉紅發現店家外頭貼上「禁止中國人入內」的公告，有小粉紅見狀找店家理論反被嗆，氣得找來警察，警方也表示無法強制要求店家撤下公告，並請小粉紅離開現場，該名小粉紅只能悻悻然離去。影片在中國社交平台「小紅書」曝光後，掀起熱烈討論。

對此，矢板明夫10日在臉書發文表示，這名拍片的中國人，以前也拍過類似的影片上傳中國社群，只要看到日本街頭有疑似對中國人歧視的標語，就會報警鬧事、拍片蹭流量，在小粉紅群體中一定知名度，「首先，我要表明一下對這件事的態度。我堅決反對這家餐廳的店主對特定的族群使用歧視性的語言，認為應該予以譴責。但同時我也理解日本警察的做法。僅僅是拒絕中國人入內，並沒有對被害者的生命財產構成威脅，侮辱性也並不是十分強烈。所以，這屬於民事訴訟的範圍，警察不方便介入。」

他接著說：「這位青年刻意放大這種個別現象，近似無理取鬧。雖然警察的態度很好，但心裡一定對這種有事沒事就報警、把和警察溝通的內容拍成影片的做法不以為然。如果這位青年在自己的祖國中國敢這麼做，我認為有很大概率，他會被帶到小黑屋裡飽嘗一頓『社會主義鐵拳』，之後以『尋釁滋事罪』判個3、5年。」

矢板明夫直言，「20年多前日本人普遍都非常喜歡中國。記得1990年代，有一部日本電影叫《北京的西瓜》，描寫一對開蔬果店的日本夫妻，在自己並不富裕的情況下，竭盡所能幫助一群中國留學生，雙方互動交流、展現人性溫暖一面的故事。感動了全日本。那個時候，對中國有親近感的日本人高達8成以上。但是今天，對中國有負面印象的日本人，竟已達到8成。為什麼會出現這麼大的變化？我想中國和中國人也要反思一下。」

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