小粉紅街訪批福島核廢水 日本歐吉桑嗆「白癡」：滾回中國！

近日有中國人為蹭「愛國流量」，在日本街訪福島排放核廢水議題，遭一名日本阿伯嗆爆。（圖翻攝自推特）

2023/09/02 23:29

〔即時新聞／綜合報導〕日本上月開始排放福島核廢水入海，中方強烈抗議，小粉紅反日情緒高漲，連日騷擾，甚至是攻擊日方人士的消息不斷，引起日本民眾不滿。近日有中國人為蹭「愛國流量」，直接在日本街頭進行街訪，談論福島排放核廢水一事時，遭一名日本阿伯嗆爆，2人當街起口角，影片曝光後引發熱議。

一名中國人近日在日本街頭，以日文訪問日本民眾對福島排放核廢水一事的看法，劈頭就定調福島排放的是「核汙水」，接受訪問的阿伯一開始先是禮貌鞠躬，好言解釋「不是核汙水，是處理過的核廢水，把核汙水處理乾淨之後（才排放），明明沒有危險，為什麼要說它危險呢？」

請繼續往下閱讀...

阿伯接著反問對方是來自哪個國家，該名中國人很驕傲的表示「中國人」，阿伯一聽臉色就變了，開始嗆「趕緊離開日本！你為什麼還在日本？中國在向日本發起戰爭，你為什麼還在我們這？你是白癡嗎？趕緊滾出日本！中國已經排放（核廢水）很多年了，（含氚）濃度遠遠高於日本，這你不知道吧？」中國人一聽也不爽，回嗆「你憑什麼說這種話？鬼子你太沒禮貌了吧！中國不做這種事！」

阿伯對於該名中國人的反應也不意外，露出輕蔑的笑容說道：「認為自己的國家是完全正確的嗎？趕緊回去吧！」中國人則回應：「對！我愛我自己的國家」。事後該名中國人在影片中還說：「在國外遇到這種情況千萬不要害怕，你越慫他越會欺負你，跟他硬扛到底，我們身後是個這麼強大的國家，你怕什麼？」

這段街訪影片在社群平台X（前身推特）引發熱議，網友紛紛表示，「日本一個歐吉桑都能嗆爆中國人」、「日本人說的沒毛病，這麼討厭日本就滾回中國」、「只敢問老人，他怎不訪個日本暴走族」、「趕緊滾回去，丟人現眼」、「粉紅真的沒救了」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法