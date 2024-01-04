中國人妻歡慶日本能登7.6強震 冷血仇日言行嚇壞歐洲籍配偶

日本石川縣能登半島1日發生模7.6強震，當地災情慘重，引起國際關注。（美聯社）

2024/01/04 17:36

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本石川縣能登半島1日發生規模7.6強震，當地災情慘重，引起國際關注。正當各國紛紛伸出援手之際，唯獨「仇日」情節嚴重的中國，多次傳出官方與民間做出各種幸災樂禍、冷嘲熱諷的仇恨言論，日前更傳出一名嫁給歐洲籍配偶的中國人妻，因跟著同胞「歡慶」日本天災，令其配偶被她毫無人性的言行給嚇傻。

日本新年元旦發生「令和6年能登半島地震」，嚴重災情也令各國紛紛關注相關報導。對此，美國知名網路論壇「Reddit」一名自稱為歐盟公民的男網友，在事發當天以「我的中國妻子對日本的非理性仇恨讓我擔心」 發文投稿，透露他與中國籍妻子對於日本這起重大天災，想法和觀念上發生了非常嚴重的分歧，甚至讓他無法明白中國妻子成長時期，究竟受到了什麼樣的可怕教育。

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原PO表示，他在新年慶祝活動後看到關於「日本地震」和「多次海嘯預警」的新聞，接著他將這些報導和災區的現場視訊，分享給他的中國妻子，不料對方竟脫口說出「非常好」，冷酷無情的反應讓他為此大吃一驚。原PO向妻子反問，若他看中國甘肅地震新聞時，做出與妻子一樣的反應，妻子一定會感到不安，因此請妻子好好想想，希望別人受到傷害是非常不好的行為。

不料中國妻子聽完後，反而憤怒反駁原PO，接著聲稱，「因為日本人過去殺了很多中國人，所以他們活該！」，聽到妻子的仇恨言論，原PO向她說出家族歷史，透露他祖父的兄弟雖然不是猶太人，但仍被納粹綁架並死在集中營裡，雖然這段歷史對他們家族來說很私人，可是包含原PO在內，他們家族並不會因為現代德國人的祖先曾在過去的所作所為，而去怨恨現代德國人。

原PO表示，中國妻子聽完後仍不以為然，眼見無法說服對方，讓他完全不明白妻子對日本「非理性仇恨」究竟從何而來，也開始懷疑中國政府多年來故意為之的「偏見教育」和社會媒體，大大強化了這樣的不良風氣，令他感到非常擔憂。同時，原PO還在文末詢問大家，「有其他人遇到過與中國配偶發生類似的情況嗎？如果有還請給我任何建議，我將不勝感激。」

該文一出，立即在網上掀起各國熱烈討論，甚至還有台灣網友分享至PTT上，「建議離婚謝謝」、「證明中國洗腦教育大成功」、「小時候被洗腦（教育），要擺脫有點難」、「跟她說毛澤東大躍進跟文革死的人，遠超過八年抗戰死亡的中國人跟日本人」、「所以你娶了一個被洗腦的中國女人，而你現在才發現她對幾乎所有其他亞洲國家，有根深蒂固的種族主義？」。

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