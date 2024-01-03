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稱日本地震「報應」 中國海南電視台主持人停職

中國海南廣播電視台主持人肖程皓發佈題為「報應來了？日本突發7.4級地震！」的影片，遭該台停職。（取自微博）

中國海南廣播電視台主持人肖程皓發佈題為「報應來了？日本突發7.4級地震！」的影片，遭該台停職。（取自微博）

2024/01/03 05:58

〔國際新聞中心／綜合報導〕日本石川縣能登半島1日發生規模7.6強震，迄今已造成至少57人罹難，在日本全力救災之際，卻有部分中國民眾發表幸災樂禍的「報應」言論。海南廣播電視台2日晚間宣布，該台主持人肖程皓在其個人自媒體帳號上發布「不當言論」，台方正展開調查，在此期間暫停其工作。

中國《觀察者網》報導，肖程皓在「微博」與「抖音」都認證為媒體人，在日本能登半島地震後發布一則題為「報應來了？日本突發7.4級地震！」的影片，聲稱：「都說新年新氣象，但是在開年第一天，就發生如此之大的天災，恐怕2024年全年整個日本都會籠罩在一層陰鬱的烏雲之下。看來有些事還是要少做。」

據稱該影片在「抖音」上獲得20.7萬個按讚和2.2萬條評論，現已下架。根據社群平台X上一些網友分享的截圖，針對日本這起強震，有些網友在微博上留言稱「哈哈哈新年新氣象」、「新年福報」。中國中央電視台播報這則新聞時，網路上的「彈幕」（螢幕上的跑馬燈字幕，顯示網友即時評語）也出現許多幸災樂禍的內容。

《星島日報》報導，肖程皓畢業於復旦大學上海視覺藝術學院，是海南廣播電視總台新聞中心《海南新聞聯播》主播，一級播音員。現擔任《海南新聞聯播》主播。

不過，不少中國小粉紅為肖程皓的遭遇抱不平，還指控台灣也對中國地震幸災樂禍。香港《明報》報導，網友在微博留言說，「被小日子的兒子們舉報了吧」、「來看看大陸受災時，日寇和台蛙是怎麼幸災樂禍的」、「海南廣播電視總台還是不是人民的電視台？」、「保證以後不看海南廣播電視台」。

還有網友留言說，「人家畢竟遭了天災，大剌剌直白地說的確顯得不講究，得琢磨琢磨該怎麼說才合適。」、「想法是對的，錯在不該在公共媒體放出來，但是，海南這邊官方不能處罰過重，要順民意。我支持這個主持人。」

不過，也有頭腦比較清醒的網友說，「日本地震算報應，那前不久的甘肅地震算什麼？！被仇恨的毒牙影響太深就會變成和反華分子沒區別的反日分子。」、「遭遇自然災害就是遭報應？那中國遭了多少報應？」、「這個主持人是個混蛋！」

日本石川縣能登半島1日發生規模7.6強震，重災區輪島市滿目瘡痍。（路透）

日本石川縣能登半島1日發生規模7.6強震，重災區輪島市滿目瘡痍。（路透）

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