太貼心！怕中國人聽不懂 日本電視台發「簡中警報」提醒逃生

有網友透露，強震發生當時日本人的「1項」貼心舉動，與這群小粉紅毫無人性的行徑相比，完全高下立判。（圖擷取自@iPaulCanada 社群平台「X」）

2024/01/02 21:24

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本石川縣能登半島昨天（1日）發生規模7.6強震，造成多地發生嚴重災情，引起國際關注，正當各國準備派遣救難團隊前往救災之際，傳出許多仇日的中國網友惡劣在網上幸災樂禍，讓包含日本在內的多國網友感到厭惡。更有網友透露，強震發生當時日本人的「1項」貼心舉動，與這群小粉紅毫無人性的行徑相比，完全高下立判。

社群平台「X」（原推特）」名為「iPaul」的網友，昨晚分享日本兵庫縣「SUN電視台」（サンテレビ）發布多種語言地震警報影片，其中有一段是以「簡體中文」呈現。原PO表示，電視台擔心生活在當地的中國人聽不懂日語，導致延誤逃生時機，特地寫了一張簡體中文的警報看板，呼籲中國人盡快逃離危險地帶。接著，原PO也針對小粉紅做出的冷血言行狠嗆，「知道什麽是文明了吧。」

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影片曝光後，不少網友紛紛表示，「文明與野蠻」、「善良不分國界」、「兩相比較，高下立判」、「人性的善與惡，一目暸然」、「文明人不用你教導，惡意人你說爛口也白搭」、「一個國家把人民當人類看待，不是把人民當人礦韭菜看待」、「這就是現在我所了解的日本人素質和文明，在危險面前他們選擇了人性」「反映在日本中國人數不少，至少兵庫縣傳統媒體還要用簡體中文發出通知」。

更有網友直言，「甘肅地震，共產黨：大家趕緊捐錢，記住，捐錢，別捐物資！」、「中國人沒有普世價值觀，無端的仇恨矇蔽了做為人類的基本的善」、「新疆大火：讓領導先走；涿州大水：無預警洩洪；日本地震：中國人快跑」、「已經在抖音看到了『潤去外國的都該死』這種話了，只能說一點都不奇怪」、「一邊是救人於水火，一邊是在煽動民族主義制造仇恨，電話騷擾甚至人身騷擾」。

另外，知名臉書社團「日本行銷最前線」的版主李仁毅也發文分享，日本兵庫縣「SUN電視台」在昨日地震發生時，播放事前錄製好包含英文、韓文、中文（簡體）、越南文、菲律賓文、葡萄牙文、尼泊爾文等語言的完整影片，來向旅日海外人士清楚敘述海嘯警戒，以及避難說明。

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