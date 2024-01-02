能登半島7.6強震 當地居民住家監視器拍下「海嘯夜襲」畫面

一名住在石川縣沿岸的男子在震後向媒體投稿，指出地震後約1小時，他發現家中的監視器拍到強震後，海嘯有如「夜襲」般迅速將一波波巨浪沖上岸的過程。（圖擷取自@nhk_news 社群平台「X」）

2024/01/02 14:51

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本石川縣能登半島昨（1日）發生規模7.6強震，隨後又發生數十起餘震，讓日本氣象廳在第一時間針對日本沿海一帶發布海嘯警報。一名住在石川縣沿岸的男子在震後向媒體投稿，指出地震後約1小時，他發現家中的監視器拍到強震後，海嘯有如「夜襲」般迅速將一波波巨浪沖上岸的過程，場面非常駭人。

根據《日本放送協會》（NHK）報導，日本當地時間1日下午4點10分（台灣時間1日下午3點10分），在能登半島發生規模7.6強烈地震，造成石川縣災情嚴重。一名住在震央附近的志賀町男子，向NHK投稿一段35秒的影片，指出這是他固定在港口附近住家房屋上的監視器，拍到約強震後1小時「海嘯抵達」的畫面。

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從這段影片可見，拍攝時間是約當地時間下午5點40分（台灣時間1日下午4點40分），黑夜中原本還非常平靜的海面，在突然之間，開始有一波波大浪襲來，強浪甚至還多次撞擊到岸邊，激起非常巨大的白色浪花，畫面非常震撼駭人。

這名投稿男子透露，昨天強震發生後，他與家人就立刻撤離到地勢比較高的地方，直到地震過後才回到靠近海岸邊的住處，並在檢查監視器畫面，才赫然發現監視器拍下海嘯抵達的第一畫面。這段影片曝光後，也社群平台「X」掀起眾多日本網友討論，不少人直呼回想起當年311大地震的恐懼，同時為受災區祈禱平安。

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