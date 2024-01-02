能登半島7.6強震 當地居民住家監視器拍下「海嘯夜襲」畫面
李欣潔／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕日本石川縣能登半島昨（1日）發生規模7.6強震，隨後又發生數十起餘震，讓日本氣象廳在第一時間針對日本沿海一帶發布海嘯警報。一名住在石川縣沿岸的男子在震後向媒體投稿，指出地震後約1小時，他發現家中的監視器拍到強震後，海嘯有如「夜襲」般迅速將一波波巨浪沖上岸的過程，場面非常駭人。
根據《日本放送協會》（NHK）報導，日本當地時間1日下午4點10分（台灣時間1日下午3點10分），在能登半島發生規模7.6強烈地震，造成石川縣災情嚴重。一名住在震央附近的志賀町男子，向NHK投稿一段35秒的影片，指出這是他固定在港口附近住家房屋上的監視器，拍到約強震後1小時「海嘯抵達」的畫面。
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從這段影片可見，拍攝時間是約當地時間下午5點40分（台灣時間1日下午4點40分），黑夜中原本還非常平靜的海面，在突然之間，開始有一波波大浪襲來，強浪甚至還多次撞擊到岸邊，激起非常巨大的白色浪花，畫面非常震撼駭人。
這名投稿男子透露，昨天強震發生後，他與家人就立刻撤離到地勢比較高的地方，直到地震過後才回到靠近海岸邊的住處，並在檢查監視器畫面，才赫然發現監視器拍下海嘯抵達的第一畫面。這段影片曝光後，也社群平台「X」掀起眾多日本網友討論，不少人直呼回想起當年311大地震的恐懼，同時為受災區祈禱平安。
1日午後5時40分ごろ石川県志賀町で撮影された映像です。— NHKニュース （@nhk_news） January 1, 2024
映像を投稿した男性は地震発生直後から高台に避難していましたが、その後、自宅の固定カメラを確認したところ、津波の映像が映っていたということです。https://t.co/XQUWg7IhiD#nhk_video pic.twitter.com/ErqQN3sXGQ