餘震不斷 日本石川縣旅遊情報粉專︰「這些地點」近期請勿前往

臉書粉專「日本石川縣旅遊情報」發文呼籲，目前石川縣當地許觀光旅遊景點，因地震導致受損嚴重，有許多區域尚在進行救援工作，還請原預定前往的旅客調整行程，不要前往災區。（圖擷自「日本石川縣旅遊情報」粉專，本報合成）

2024/01/02 16:20

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本在新年元旦發生規模7.6「令和6年能登半島地震」，重創當地許多地處，其中距離震央最近的石川縣，更是首當其衝。對此，臉書粉專「日本石川縣旅遊情報」今日下午發文呼籲，目前石川縣當地許觀光旅遊景點，因地震導致受損嚴重，有許多區域尚在進行救援工作，還請原預定前往的旅客調整行程，不要前往災區。

根據臉書粉專「日本石川縣旅遊情報」發文指出，石川縣目前仍有大大小小餘震不斷，除了提醒已在當地的民眾注意自身安全，同時該粉專也不斷更新「能登地區」最新觀光資訊，提醒近期預計前往遊玩的民眾，能自行調整行程，不要前往仍在進行救援工作的災區。

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目前「日本石川縣旅遊情報」列出的當地觀光資訊，臨時閉園的景點有「兼六園」、「金澤城公園」；臨時閉館的場所則有「武家屋敷野村家」、「金澤21世紀美術館」、「金澤車站的ANTO、Rinto等商場」、「東茶屋街一半以上店家」；加賀屋集團旗下飯店設施，則預計至1月底暫停營業。

在大眾交通運輸部分，北陸新幹線已於日本時間15點20分（台灣時間2日14點20分）全線復駛，但可能會出現班次減少或延遲，還請見諒。

臉書粉專「日本石川縣旅遊情報」發文呼籲，目前石川縣當地許觀光旅遊景點，因地震導致受損嚴重，有許多區域尚在進行救援工作，還請原預定前往的旅客調整行程，不要前往災區。（圖擷取自「日本石川縣旅遊情報」粉專）

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