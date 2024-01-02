旅日台人推薦日本防災APP「Safety Tips」 含繁中警報資訊

日本觀光廳防災APP「Safety Tips」。（圖翻攝自日本廣播協會）

2024/01/02 13:11

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本石川縣能登半島昨天（1日）下午發生規模7.6強震，日本氣象廳更在第一時間針對沿海發布海嘯警報，之後還陸續發生數十起餘震，造成多地傳出慘重災情。一名長年旅日的台灣人，就推薦一款日本官方防災APP，指出這是專供外國旅客使用，且有繁體中文版的災害警報等訊息，可供旅日台人參考。

臉書粉專「艾妮塔+饅頭．北海道鄉下走跳」發文分享，昨日住在北海道的她一下班，就收到日本政府針對能登半島強震所發布大海嘯警報。對此，她除祈禱大家平安無事，也提醒目前人在日本旅遊的台灣旅客，可以下載一款名為「Safety Tips」的防災APP，該款APP有提供的語言含繁體中文，讓赴日台灣旅客較能即時掌握災害訊息。

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據了解，這款APP是由日本觀光廳所發行，可以在地震或其他天災警報時，通知使用者關於地震速報、海嘯警報與其他日本國內氣象警報等警戒，並會告知使用者在災難發生時如何因應，或是附近醫院的聯繫資訊。截至目前為止，該款APP支援日語、英語、韓語、中文（繁體）、中文（簡體）、越南語、西班牙語、泰語、等15種語言。

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