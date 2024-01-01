日本7.6強震海嘯警報僅1公尺不用怕？旅日作家驚曝：致死率近100％

日本石川縣能登半島生規模7.6極淺強震，日本氣象廳第一時間針對沿海發布海嘯警報。（圖翻攝自X平台）

2024/01/01 20:59

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本石川縣能登半島元旦這天發生規模7.6極淺強震，日本氣象廳第一時間針對沿海發布海嘯警報。對此，旅居日本的台灣作家「魚漿夫婦」直言，千萬不要小看海嘯，即便只有1公尺這樣看似無危險性的高度，若直接沖到身上，致死率也是幾乎100%！

能登半島今天下午4點10分（台灣時間下午3點10分）發生規模7.6強震，深度僅10公里，最大震度達7級，當局隨即針對日本海沿海發布海嘯警報，石川縣一帶大海嘯警報，一度預估有5公尺海嘯出現；福井縣、新潟縣、山形縣沿岸、佐渡海嘯警報預估將有3公尺海嘯；本州島日本海沿岸、北海道日本海沿岸海嘯注意報，估約有1公尺海嘯，其他地區則有20公分海面變動。

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對此，旅日作家「魚漿夫婦」今天在臉書表示，「聽到有人說1公尺的海嘯沒什麼......最近大家很緊張的就是日本部分沿海地帶的海嘯警報，但其實不像波浪那麼簡單。常常看到影視節目中的海嘯，其形象大多是滔天巨浪，就是一個非常大的波浪打過來，足以讓人六神無主，但其實海嘯不是一個波，而是一塊厚實的水牆，綿延的距離可是長達數十公里到百公里。另外，可別覺得一公尺好像快到腰部的海嘯沒什麼危險性，其實若直接沖到身上，致死率可是幾乎百分之百呢！」

「魚漿夫婦」接著說，海嘯之所以危險，是因為海嘯的海水中含有許多沖刷過來的物質，這些物質在流經人體的時候會造成傷害，就很像台灣的土石流，所以千萬不能輕忽！

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