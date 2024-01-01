能登半島強震》曝在日僑胞、留學生狀況 謝長廷：有台灣旅客求助

駐日代表謝長廷透露，強震發生後有少數台灣旅客求助。（資料照）

2024/01/01 20:10

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本石川縣能登半島今天下午發生規模7.6極淺強震，災情受到外界高度關切。我國駐日代表謝長廷透露，代表處第一時間已連絡在日台胞和留學生，目前收到的回應都表示平安；另外有少數台灣旅客求助交通問題。

謝長廷今下午透過臉書表示，能登強震發生後，駐日代表處和大阪辦事處緊急聯絡當地的僑胞和留學生，目前回應平安，駐日代表處也聯絡平時有往來的地方首長，都表示地方災害還在調查統計中，總統府也表示高度關心。

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謝長廷說：「因為正好在新年連休期間，台灣來的觀光客，以及日本在地僑胞和留學生去北陸觀光或訪問的人數量較難把握，駐日代表處在一小時前已經在社群網站發佈訊息和注意事項，有少數台灣旅客求助交通問題，我們呼籲在警報解除前先前往高處避難，解除後再看交通情況協助解決。」

另外，總統蔡英文也在第一時間請駐日代表處隨時掌握在日僑民與國人狀況，確保安全無虞，並對日方表達關切與慰問，指示外交部向日本台灣交流協會了解相關災情，表達願意提供必要協助，盼當地人民平安，儘速回復正常生活。

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