能登半島7.6強震 日本網友分享災害免費Wi-Fi「00000JAPAN」

日本網友分享在日本遇到大型災害時，務必記住免費、於無需密碼的Wi-Fi「00000JAPAN」，避免無法收訊。（圖擷取自@Kaorin_no_Sora 社群平台「X」）

2024/01/01 17:08

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本石川縣能登半島今天（1日）當地時間下午4時10分左右，發生規模7.6強烈有感地震，日本氣象廳已針對日本海沿海地區發布海嘯警報。除日本電視台、廣播向民眾發布避難注意事項，還有日本網友分享在日本遇到大型災害時，務必記住免費Wi-Fi「00000JAPAN」，避免無法收訊。

據了解，「00000JAPAN」為日本通訊業者因應2011年發生的東日本大地震，所以一同推出無需密碼、完全免費的公共無線區域網路，讓日本或旅日民眾在發生大規模災害時，可以避免電信線路斷掉，導致無法使用手機通話或上網連絡外界的情況。

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但由於「00000JAPAN」的通訊並無加密且任何人都能連上，因此利用該網路傳遞的資訊，很容易遭到盜取，因此日本政府也時常向民眾呼籲，在使用時要特別注意。另外，該網路僅在日本發生大規模災害，才會被日本政府啟用，平時無法使用。

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