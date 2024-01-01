為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

能登半島7.6強震 日本網友分享災害免費Wi-Fi「00000JAPAN」

日本網友分享在日本遇到大型災害時，務必記住免費、於無需密碼的Wi-Fi「00000JAPAN」，避免無法收訊。（圖擷取自@Kaorin_no_Sora 社群平台「X」）

日本網友分享在日本遇到大型災害時，務必記住免費、於無需密碼的Wi-Fi「00000JAPAN」，避免無法收訊。（圖擷取自@Kaorin_no_Sora 社群平台「X」）

2024/01/01 17:08

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本石川縣能登半島今天（1日）當地時間下午4時10分左右，發生規模7.6強烈有感地震，日本氣象廳已針對日本海沿海地區發布海嘯警報。除日本電視台、廣播向民眾發布避難注意事項，還有日本網友分享在日本遇到大型災害時，務必記住免費Wi-Fi「00000JAPAN」，避免無法收訊。

據了解，「00000JAPAN」為日本通訊業者因應2011年發生的東日本大地震，所以一同推出無需密碼、完全免費的公共無線區域網路，讓日本或旅日民眾在發生大規模災害時，可以避免電信線路斷掉，導致無法使用手機通話或上網連絡外界的情況。

但由於「00000JAPAN」的通訊並無加密且任何人都能連上，因此利用該網路傳遞的資訊，很容易遭到盜取，因此日本政府也時常向民眾呼籲，在使用時要特別注意。另外，該網路僅在日本發生大規模災害，才會被日本政府啟用，平時無法使用。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
能登半島強震》日本石川縣志賀核能發電廠停止運行
2024/01/01 16:32

能登半島強震》日本石川縣志賀核能發電廠停止運行
日本能登半島大地震 當地攝影機錄下劇烈搖晃過程
2024/01/01 16:20

日本能登半島大地震 當地攝影機錄下劇烈搖晃過程
日本能登半島7.6強震 輪島、富山、柏崎海嘯高度出爐
2024/01/01 16:12

日本能登半島7.6強震 輪島、富山、柏崎海嘯高度出爐
影片曝光！ 日本石川規模7.6強震 民眾目擊「海水逆流湧入」
2024/01/01 16:02

影片曝光！ 日本石川規模7.6強震 民眾目擊「海水逆流湧入」
東京都搖好久！日本能登半島強震 首相官邸成立災情指揮中心
2024/01/01 15:54

東京都搖好久！日本能登半島強震 首相官邸成立災情指揮中心

通膨及利率回穩 氣候變遷股布局時機到
日本能登半島規模7.6強震最大震度7級 大海嘯警報發布
2024/01/01 15:29

日本能登半島規模7.6強震最大震度7級 大海嘯警報發布
國際今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播