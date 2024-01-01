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日本石川7.6強震 東京迪士尼遊客迅速「蹲坐避難」

日本石川縣能登地區1日下午，發生規模7.6強烈有感地震，遠在東京迪士尼樂園的許多遊客，在聽到地震警報當下，皆迅速以蹲或坐下的姿勢，靜靜待在原地避難。（圖擷取自@tws_ygmm社群平台「X」，本報合成）

日本石川縣能登地區1日下午，發生規模7.6強烈有感地震，遠在東京迪士尼樂園的許多遊客，在聽到地震警報當下，皆迅速以蹲或坐下的姿勢，靜靜待在原地避難。（圖擷取自@tws_ygmm社群平台「X」，本報合成）

2024/01/01 16:38

劉家凱／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本石川縣能登地區今（1日）下午4點10分（台灣時間下午3點10分），發生規模7.6強烈有感地震，部分地區震度達7級，強烈地震涵蓋大半個日本，甚至連東京都感受到明顯搖晃，也讓包含東京迪士尼樂園在內的人潮眾多場所，紛紛出現即刻避難的畫面。

根據日本氣象廳顯示，除了震央的石川縣能登半島地區出現最大震度7，東京都23區也觀測到震度3的搖晃。一名人正在東京迪士尼樂園的日本網友，在地震發生後拍下一段影片並上傳至社群平台「X」，內容可看到許多遊客以蹲或坐下的姿勢，靜靜待在原地不動，僅有迪士尼員工穿梭在人群中，從旁引導需要幫助的旅客。

這名日本網友也在文中指出，「突然響起緊急地震警報，現場的人民二話不說，直接蹲在原地等待。」，另有其他網友看到這影片，也發文提醒迪士尼附近的JR千葉支線常規線（京葉線、武藏野線、內房線、外房線、久留裡線），目前仍照常運營，但預計會出現擁堵，還大家不要驚慌，注意安全。

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