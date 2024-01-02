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日本強震！新幹線卡11小時進站當旅館 1400乘客疲憊不堪

地震發生當下有4列北陸新幹線列車停駛，停在富山站與金澤站之間，約有1400人被迫滯留車內。圖為北陸新幹線列車示意圖。（法新社資料照）

地震發生當下有4列北陸新幹線列車停駛，停在富山站與金澤站之間，約有1400人被迫滯留車內。圖為北陸新幹線列車示意圖。（法新社資料照）

2024/01/02 08:23

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本石川縣能登半島於當地時間昨日（1日）下午4點10分發生芮氏規模7.6大地震，造成日本海沿岸各縣慘重災情。在地震發生當下，JR北陸新幹線立即停駛，有4列車停在富山站與金澤站之間，總計約有1400人被迫滯留車內。在停駛11小時後，列車在2日凌晨3點開始依次移動，有兩列車已抵達車站。

根據日本《NHK》報導，受停駛影響的4列列車中，一列於凌晨3點19分抵達富山站，另一列在3點40分抵達金澤站，剩下兩列車也分別往富山站及金澤站移動，列車移動到車站後，在重啟營運前都將做為「列車旅館」供乘客休息。報導指出，4列車中約有1400人被迫滯留，但還沒有人回報身體不適等狀況。

而在列車到站後，乘客們明顯已疲備不堪，有部分乘客向車站工作人員詢問營運狀況，也有人走出剪票閘門去購物。一名原先要從金澤搭車到東京的30多歲男子表示，地震發生車廂明顯晃動讓他十分驚嚇，在久坐狀況下腰有點痛。另一名20歲左右的中國留學生則說，她在結束金澤之旅後準備回東京，卻沒想到會遇上這樣的意外，有點擔心是否能回到東京。

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