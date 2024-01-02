日本能登半島強震》世界最大核電廠燃料池水溢出 志賀核電廠也有狀況

世界最大核電廠、位於新潟縣的柏崎刈羽核電廠燃料池水溢出。（圖翻攝自維基百科）

2024/01/02 00:29

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本石川縣能登半島元旦（1/1）這天發生芮氏規模7.6強震，東京電力公司同日表示，已確認號稱「世界最大核電廠」、位於新潟縣的「柏崎刈羽核能發電廠」發生燃料池水溢出的狀況。此外，羽咋郡志賀町的「志賀核能發電廠」有機組變壓器出現漏油。

綜合日媒報導，東京電力公司1日表示，強震發生後，公司隨即派員到橫跨新潟柏崎市與刈羽村的柏崎刈羽核能發電廠檢查，確認2、3、6、7號機組反應器廠房頂層用過核燃料（乏燃料）池水溢出。

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2號機組約溢出10公升、3號約0.46公升、6號約600公升、7號約4公升。據悉，燃料池水含有放射性物質，目前正在測量放射性水平。目前溢出燃料水仍留在建物內，對外界沒有影響。

柏崎刈羽核能發電廠自1985年起啟用，共有7個核子反應爐，核電廠裝置容量高達821.2萬瓩，是世界上規模最大的核電廠之一。不過該廠2007年發生火災，場內機組一度全數停運；後雖於2009年恢復部分運作，但2011年3月11日因為東日本大震災再度全面停擺。2021年4月，日本核電監管機構「原子能管制委員會」又以該廠反恐措施不全為由，下令禁止重啟運作。

時隔2年多，原子能管制委員會終於在上月27日宣布因安全管理問題有所改善，決定解除柏崎刈羽核能發電廠的禁令，接下來就待新潟縣政府、柏崎市政府及刈羽村公所批准即可重啟運作，已知柏崎市及刈羽村大致同意，相當有望恢復運作。沒想到短短幾天後發生強震，燃料池水外溢的報告是否影響當地政府批准意願尚未可知。

除了柏崎刈羽核能發電廠，羽咋郡志賀町的志賀核能發電廠，震後傳出在2號機組變壓器附近有聽到爆炸的聲音且聞到燒焦味，北陸電力公司人員隨即啟動自動滅火系統，不過沒有發現起火，但保險起見還是更換了用於接受外部電力的2號機組變壓器。此外，1號機組變壓器也發生漏油，導致部分設備無法使用。北陸電力表示，在檢修期間，1、2號機組都會透過其他系統從外部接收電力，即便無法從外部接收電力，也各自擁有多台緊急柴油發電機，儲存核燃料的冷卻設備正常運作，外界不用擔心。

志賀核能發電廠傳出變壓器漏油。（圖翻攝自維基百科）

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