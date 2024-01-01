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日本強震海嘯襲新潟！海水倒灌多條河川 「吞沒」汽車畫面曝

一輛汽車直接被海嘯浪頭「吞沒」，所幸沒有被直接沖走。（圖翻攝自YouTube）

一輛汽車直接被海嘯浪頭「吞沒」，所幸沒有被直接沖走。（圖翻攝自YouTube）

2024/01/01 22:55

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本石川縣能登半島今天（1/1）下午4點10分（台灣時間下午3點10分）發生規模7.6強震，除了能登半島，日氣象廳也針對其他日本海沿岸縣市發布海嘯警報，包括富山縣、新潟縣、山形縣、福井縣等。其中，新潟縣有監視器拍到海嘯侵襲，多條河川出現海水倒灌；還有鏡頭捕捉到汽車直接被海嘯浪頭「吞沒」的瞬間。

綜合日媒報導，能登半島強震發生後，當局隨即針對石川縣一帶發布「大海嘯警報」，一度預估恐有5公尺海嘯出現；福井縣、新潟縣、山形縣沿岸「海嘯警報」，預估將有3公尺海嘯；本州島日本海沿岸、北海道日本海沿岸「海嘯注意報」，估約有1公尺海嘯。不過日氣象廳已於今晚8點30分將針對能登地區的「大海嘯警報」降級為「海嘯警報」。

地震發生後到現在，日本各地陸續觀測到海嘯，以下午4點21分（台灣時間下午3點21分）在石川縣能登輪島港觀測到的海浪高度最高，有1.2公尺以上。其次為金澤市金澤港90公分、富山市沿岸80公分。而在新潟縣也觀測到海浪高度最高40公分的海嘯，多條河川出現海水倒灌，當地第一時間即疏散平民。

在新潟上越市，還有監視器鏡頭在下午4點35分（台灣時間下午3點35分）左右拍到海嘯抵達，部分路段被海水淹沒，當時正好一輛汽車行經路口，被沖上陸地的浪頭直接「吞沒」車身，所幸汽車沒有被沖走，安全離開該路段。

強震過後，在新潟縣觀測到海浪高度最高0.4公尺的海嘯，當地多條河川發生海水倒灌。（圖翻攝自X平台）

強震過後，在新潟縣觀測到海浪高度最高0.4公尺的海嘯，當地多條河川發生海水倒灌。（圖翻攝自X平台）

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