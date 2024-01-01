日本強震海嘯襲新潟！海水倒灌多條河川 「吞沒」汽車畫面曝
陳定瑜／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕日本石川縣能登半島今天（1/1）下午4點10分（台灣時間下午3點10分）發生規模7.6強震，除了能登半島，日氣象廳也針對其他日本海沿岸縣市發布海嘯警報，包括富山縣、新潟縣、山形縣、福井縣等。其中，新潟縣有監視器拍到海嘯侵襲，多條河川出現海水倒灌；還有鏡頭捕捉到汽車直接被海嘯浪頭「吞沒」的瞬間。
綜合日媒報導，能登半島強震發生後，當局隨即針對石川縣一帶發布「大海嘯警報」，一度預估恐有5公尺海嘯出現；福井縣、新潟縣、山形縣沿岸「海嘯警報」，預估將有3公尺海嘯；本州島日本海沿岸、北海道日本海沿岸「海嘯注意報」，估約有1公尺海嘯。不過日氣象廳已於今晚8點30分將針對能登地區的「大海嘯警報」降級為「海嘯警報」。
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地震發生後到現在，日本各地陸續觀測到海嘯，以下午4點21分（台灣時間下午3點21分）在石川縣能登輪島港觀測到的海浪高度最高，有1.2公尺以上。其次為金澤市金澤港90公分、富山市沿岸80公分。而在新潟縣也觀測到海浪高度最高40公分的海嘯，多條河川出現海水倒灌，當地第一時間即疏散平民。
在新潟上越市，還有監視器鏡頭在下午4點35分（台灣時間下午3點35分）左右拍到海嘯抵達，部分路段被海水淹沒，當時正好一輛汽車行經路口，被沖上陸地的浪頭直接「吞沒」車身，所幸汽車沒有被沖走，安全離開該路段。
地震あかんて pic.twitter.com/ZHCr1aJLFn— ぴらぱら@ゆいこむ社員のデコノフ （@yuicom_mcz） January 1, 2024
WATCH: Tsunami wave hit a car in Niigata Prefecture of Japan pic.twitter.com/iZEPbzJnp6— Insider Paper （@TheInsiderPaper） January 1, 2024
2024年1月1日（元旦）に発生した石川県能登半島沖地震による津波が新潟県上越市の関川（JR直江津駅近く塚田そば裏）を遡る映像になります。— オブったコブった （@obuttakobutta） January 1, 2024
※避難済みです。 pic.twitter.com/JYNtjENezn