日本7.6強震 金澤車站告示牌猛烈搖晃、水管斷裂 驚悚畫面曝

日本石川縣於今（1）日下午發生規模7.6的淺層地震，金澤車站（金沢駅）有民眾拍攝到強震當下在月台劇烈搖晃的驚悚畫面。（圖擷取自社交平台「Ｘ」）

2024/01/01 21:16

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本石川縣於今（1）日下午發生規模7.6的淺層地震，各地災情嚴重。然而，石川縣的金澤車站（金沢駅）有民眾拍攝到強震當下在月台劇烈搖晃的驚悚畫面，隨後又傳出車站漏水的災情。

綜合媒體報導，日本氣象廳正式命名此次地震為「令和6年能登半島地震」。然而，有網友在金澤站拍下強震當下帶來的恐怖場景。

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根據影片內容顯示，有一位路人原本站在月台中央，感受到地震搖晃力度增加，越來越難站穩，急忙跑向樓梯旁，緊抓扶手，而頭頂的電子告示燈牌也在劇烈搖晃，發出巨大聲響。然而，在經過10秒的強震後，整個車站瞬間陷入黑暗，一片漆黑，隨後又開始閃爍。

另一名網友也上傳了一段同為金澤站的影片，畫面中可見，民眾紛紛以包包遮住頭部，靠近柱子邊緣尋求庇護，也有人迅速逃入車廂跪地保護頭部。

隨後，也有網友拍下金澤站因地震導致水管爆裂，天花板開始漏水，使車站內形成一灘灘水窪，還有店內商品紛紛掉落的影片。

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