日本7.6強震 金澤車站告示牌猛烈搖晃、水管斷裂 驚悚畫面曝
2024/01/01 21:16
祝蘭蕙／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕日本石川縣於今（1）日下午發生規模7.6的淺層地震，各地災情嚴重。然而，石川縣的金澤車站（金沢駅）有民眾拍攝到強震當下在月台劇烈搖晃的驚悚畫面，隨後又傳出車站漏水的災情。
綜合媒體報導，日本氣象廳正式命名此次地震為「令和6年能登半島地震」。然而，有網友在金澤站拍下強震當下帶來的恐怖場景。
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根據影片內容顯示，有一位路人原本站在月台中央，感受到地震搖晃力度增加，越來越難站穩，急忙跑向樓梯旁，緊抓扶手，而頭頂的電子告示燈牌也在劇烈搖晃，發出巨大聲響。然而，在經過10秒的強震後，整個車站瞬間陷入黑暗，一片漆黑，隨後又開始閃爍。
金沢駅！！！！！— 華めだか大阪 （@_gingiraginchan） January 1, 2024
つぶれかけました！！！！！
危険！！！！！ pic.twitter.com/NFNPcB9LvW
另一名網友也上傳了一段同為金澤站的影片，畫面中可見，民眾紛紛以包包遮住頭部，靠近柱子邊緣尋求庇護，也有人迅速逃入車廂跪地保護頭部。
石川の地震発生の状況です（金沢駅）— うえこー （@ueko_0228） January 1, 2024
友達から送られ来たやつです自分の方もこんな感じの揺れ来ました pic.twitter.com/1VXy7z9YOC
隨後，也有網友拍下金澤站因地震導致水管爆裂，天花板開始漏水，使車站內形成一灘灘水窪，還有店內商品紛紛掉落的影片。
新幹線で帰ろうと思ったら大地震。— たくろ （@takutakt0513） January 1, 2024
金沢駅すごいことになってる！???? pic.twitter.com/9ezNw0Nc00
金沢駅です— あの日の少年 （@iamxxxx） January 1, 2024
地震 pic.twitter.com/sy6f9OECxr