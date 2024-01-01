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能登半島強震多家商店貨架劇烈猛搖 瓶瓶罐罐砸碎滿地曝光

日本石川縣今日發生強震，當地不少居民在超市和購物中心裡，目睹貨架上的商品跟著搖晃。（圖擷取自@picpic_cypcyp、@SinCopynight 社群平台「X」，本報合成）

日本石川縣今日發生強震，當地不少居民在超市和購物中心裡，目睹貨架上的商品跟著搖晃。（圖擷取自@picpic_cypcyp、@SinCopynight 社群平台「X」，本報合成）

2024/01/01 19:54

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本石川縣能登半島今（1日）下午4點10分（台灣時間下午3點10分），發生規模7.6強震，後續還發生數十起餘震，導致當地不斷傳出建物倒塌、火災、斷電等災情。目前社群平台不斷有當地居民上傳，地震發生當下，超商百貨內的貨架不斷劇烈搖晃，更有不少瓶瓶罐罐被甩到了地上，現場一片狼藉。

綜合日媒報導，能登半島今天下午發生規模7.6強震，深度僅10公里，最大震度7級，主震過後迄今已發生30多起餘震，造成許多道路嚴重毀損，交通受到阻礙，更有多棟建築因強震破壞倒塌。報導指出，目前尚未有確切傷亡報告傳出，僅確定當地已有3.6萬戶家庭出現停電，以及受災地區多間醫院出現傷患過多、醫護人員人手不足的窘況。

還有不少當地居民在地震發生瞬間，拍下現場驚悚畫面，並上傳至社群平台「X」。像是一段11秒影片，為拍攝者在地震發生當下待在一間超商裡，目擊店內幾乎所有物品都在劇烈搖晃，甚至一個接著一個掉落；另一段7秒影片，則是拍攝者在主震結束後，目睹大型購物中心的多個貨架上的瓶瓶罐罐，紛紛掉至地面並碎成一片，場面非常混亂。

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