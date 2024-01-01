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能登半島強震》石川縣至少6起活埋受困 居民靠網路求救

日本石川縣能登半島今（1日）下午4點10分（台灣時間下午3點10分），發生規模7.6極淺強震，導致該地區多處傳出房屋倒塌、3.6萬戶家庭停電等災害事故。（美聯社）

日本石川縣能登半島今（1日）下午4點10分（台灣時間下午3點10分），發生規模7.6極淺強震，導致該地區多處傳出房屋倒塌、3.6萬戶家庭停電等災害事故。（美聯社）

2024/01/01 18:45

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本石川縣能登半島今（1日）下午4點10分（台灣時間下午3點10分），發生規模7.6極淺強震，導致該地區多處傳出房屋倒塌、3.6萬戶家庭停電等災害事故。日媒指出，目前官方證實有居民遭強震破壞的建築給活埋至少6起，另有部分受困居民透過網路，公開自身受困位置地址，向網友們求救。

綜合日媒報導，日本內閣官房長官林芳正在記者會指出，截至日本下午6點（台灣時間下午5點），已確認登半島地區多達3.6萬戶家庭停電，石川縣多棟房屋受到強震破壞倒塌，發生至少6起活埋受困事件，目前搜難人員正在極力搶救。

另外，因地震受困倒塌建築物內的部分居民，事後遲遲連絡不上警消人員，所以在社群平台「X」公開自身位置的地址、名字等資訊，請求網友們擴散他們的求救訊息。目前一住在「輪島市橫地町 1-14-1」、「珠洲市大谷5-23-2」的網友，已成功透過這個辦法，讓警消人員前往救出。

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有受困倒塌建築物內的部分居民，因遲遲連絡不上警消人員，所以在社群平台「X」公開自身位置的地址、名字等資訊，請求網友們擴散求救訊息。（圖擷取自@ipsp_epsp、@METAOYAZI 社群平台「X」，本報合成）

有受困倒塌建築物內的部分居民，因遲遲連絡不上警消人員，所以在社群平台「X」公開自身位置的地址、名字等資訊，請求網友們擴散求救訊息。（圖擷取自@ipsp_epsp、@METAOYAZI 社群平台「X」，本報合成）

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