能登強震災害片瘋傳！大片房屋傾倒成廢墟 住宅起火濃煙竄天......
劉家凱／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕日本石川縣能登半島今日元旦下午4點10分（台灣時間下午3點10分）左右發生規模7.6強震，社群平台瘋傳受影響地區地震當下的驚悚影片，不僅有民眾拍到房屋倒塌、路上電線桿、招牌等建物狂晃畫面，還有住宅疑因此次震災發生大火，外界網友直呼可怕，紛為災民祈禱。
能登半島在新年第一天發生規模7.6強震，後續又發生規模6.1餘震，日本氣象廳已針對多地沿海發布海嘯警報，首相官邸也在第一時間成立災情指揮中心。目前尚不清楚傷亡狀況，也尚未有損毀報告傳出，不過X平台（前身推特）開始瘋傳好幾段地震後的受災影像，可以看到路面因強震出現地裂、大片房屋傾倒成廢墟、磚片瓦礫碎片灑落一地、電線桿倒地等恐怖畫面。
請繼續往下閱讀...
此外，也有不少網友分享地震當下天搖地動的恐怖瞬間，可見路上建物瘋狂搖晃，行人完全站不穩；還能看到當地河川劇烈左右晃動，宛若洗衣機正在運作。
不僅如此，還有民眾拍到石川縣有民宅在此次地震中發生大火，濃煙竄天的駭人畫面掀起熱議，震後包括輪島市在內也有多地傳出火災。大批受影響的災民在網上直呼心有餘悸，外界網友也紛紛為災區祈禱，盼無重大傷亡。
地震で家屋が倒壊したとされる映像（輪島）pic.twitter.com/WYahwXjsQY#能登半島地震 #能登半島 #地震 津波3m 地震大丈夫 地震警報 石川の地震 石川震源 石川震度7 能登の地震 石川大丈夫— まる （@tanakamaru1999） January 1, 2024
能登地震 pic.twitter.com/klisqHPOCe— ワイ （@3h8smJjV7RLkRxP） January 1, 2024
地震の影響で川が洗濯機の中のようになってしまっている映像。pic.twitter.com/zRCehnX7WY#能登半島地震 #能登半島 #地震 津波3m 地震大丈夫 地震警報 石川の地震 石川震源 石川震度7 能登の地震 石川大丈夫— まる （@tanakamaru1999） January 1, 2024
能登地震やばい。 pic.twitter.com/GCWNxSO83w— ラーメン三郎 （@s_t_r_i_k_e48） January 1, 2024
石川県能登町で地震の被害。被害に遭われた方が助けを求めています。#能登半島 #津波 pic.twitter.com/CFVyFQDMzS— 話題紹介屋 （@wadaisyoukai） January 1, 2024
人はみんな高台に避難して無事です...????— なか伸 （@Nakasin_45） January 1, 2024
仕込み中で着火中のフライヤーの油が波打ってあふれまくって死を覚悟しました...
無事です。
お店はしばらく営業出来ないと思います????
バン味噌の丼がぁ～????
能登方面、能登により近い皆さんの安全を願います。#命を第一に#避難して#加賀市#バン味噌 pic.twitter.com/tc7NYOFO4R