能登強震災害片瘋傳！大片房屋傾倒成廢墟 住宅起火濃煙竄天......

能登半島元旦強震，大量房屋傾倒瞬間成廢墟；民眾拍到有民宅在此次地震中發生大火。（圖翻攝自X平台）

2024/01/01 17:26

劉家凱／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本石川縣能登半島今日元旦下午4點10分（台灣時間下午3點10分）左右發生規模7.6強震，社群平台瘋傳受影響地區地震當下的驚悚影片，不僅有民眾拍到房屋倒塌、路上電線桿、招牌等建物狂晃畫面，還有住宅疑因此次震災發生大火，外界網友直呼可怕，紛為災民祈禱。

能登半島在新年第一天發生規模7.6強震，後續又發生規模6.1餘震，日本氣象廳已針對多地沿海發布海嘯警報，首相官邸也在第一時間成立災情指揮中心。目前尚不清楚傷亡狀況，也尚未有損毀報告傳出，不過X平台（前身推特）開始瘋傳好幾段地震後的受災影像，可以看到路面因強震出現地裂、大片房屋傾倒成廢墟、磚片瓦礫碎片灑落一地、電線桿倒地等恐怖畫面。

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此外，也有不少網友分享地震當下天搖地動的恐怖瞬間，可見路上建物瘋狂搖晃，行人完全站不穩；還能看到當地河川劇烈左右晃動，宛若洗衣機正在運作。

不僅如此，還有民眾拍到石川縣有民宅在此次地震中發生大火，濃煙竄天的駭人畫面掀起熱議，震後包括輪島市在內也有多地傳出火災。大批受影響的災民在網上直呼心有餘悸，外界網友也紛紛為災區祈禱，盼無重大傷亡。

能登半島元旦強震，大量房屋、電線桿等建物傾倒。（圖翻攝自X平台）

石川縣當地河川劇烈左右晃動，網友直呼很像洗衣機正在運作的畫面。（圖翻攝自X平台）

日本受災民眾發現強震後路面嚴重崎嶇不平，還出現地裂。（圖翻攝自X平台）

地震過後能登半島多地傳出火災。（圖翻攝自X平台）

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