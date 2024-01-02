日本強震釀重災 小粉紅竟酸：死太少、報應來了

日本中部昨發生規模7.6強震，在石川縣能登半島當地造成嚴重災情，但針對日本受災，有中國網友卻在討論時進行嘲諷。（法新社）

2024/01/02 14:35

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本石川縣能登半島昨發生規模7.6強震，造成嚴重災情，但針對日本受災，有中國網友卻在討論時聲稱「死太少了」、「加8個零行不行」、「災難源自私慾」等。

據日媒消息指出，石川縣首當其衝，境內死亡人數攀升到30人，還有14人重傷，多人受輕傷，目前救災仍在持續中，在輪島市當地更傳出約有200棟房屋因地震及大火毀壞。

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中國網友在討論相關新聞時，竟紛紛留言嘲諷「什麼？日本地震，怎麼才7.6」、「關於日本的新聞少推點吧」、「實際死亡人數肯定比這個多」、「跟我有什麼關係嗎」、「我不是沒有善意，我的善意只對人，日本人不是人」。

有部分網友同情日本，認為「平民並沒有做錯什麼」、「能不能留點口德」，呼籲應該理性看待，也遭到其他網友砲轟「實在不理解為何有人可以同情日本」、「這輩子不會同情日本人」、「那座島早該沉了」、「沒有中國同胞我就開始笑了」。

有網友甚至宣稱，「今天的災難之源，源自昨天的私欲」，並指「日本多個核電站燃料池水溢出」，其他網友也留言稱「小日子的報應來了」、「自作自受」。

日本中部昨發生規模7.6強震，在石川縣能登半島當地造成嚴重災情，目前救災仍在持續中。（美聯社）

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