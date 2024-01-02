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驚悚！ 居民目擊強震「地動過程」 路旁磁磚上下隆起「像人類呼吸」

一位住在石川縣地當地居民，在昨日地震當下目擊地面磚塊呈現像人類呼吸般，不斷向上隆起再向下平緩的詭異脈動。（圖擷取自@mmmin726 社群平台「X」）

一位住在石川縣地當地居民，在昨日地震當下目擊地面磚塊呈現像人類呼吸般，不斷向上隆起再向下平緩的詭異脈動。（圖擷取自@mmmin726 社群平台「X」）

2024/01/02 12:09

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本石川縣能登半島昨天（1日）下午發生規模7.6強震，造成日本海沿岸各縣慘重災情，部分區域更是出現大規模地裂。強震發生後，許多日本民眾目擊的震撼畫面陸續曝光，像是有一位住在石川縣地當地居民，在地震當下目擊地面磚塊呈現像人類呼吸般，不斷向上隆起再向下平緩的詭異脈動。

綜合日媒報導，石川縣能登半島在當地時間1日下午4點10分（台灣時間1日下午3點10分），發生規模7.6極淺層強烈有感地震，最大震度7級，日本氣象廳將這次地震命名為「令和6年能登半島地震」。報導指出，目前已知有13人在強震不幸喪生。

強震過後，許多日本民眾將地震發生瞬間的相關目擊畫面，紛紛上傳至日本主流社群平台「X」（原推特）上。一名住在石川縣的當地醫護人員，就分享一段13秒影片，並指出這是昨天她開車出門上班時，除了目睹地震發生時車外路燈、房屋不斷猛搖，還看到路旁人行道的地磚，隨著地動反覆隆起、再恢復平坦，畫面格外詭異。

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