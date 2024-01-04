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「無需要人道救援」日本政府婉拒台灣搜救隊 遭質疑中國介入

消防署昨天（3日）指出由於災害未進一步擴大，日方並無國際人道救援需求，因此已解除待命集結。（內政部提供）

消防署昨天（3日）指出由於災害未進一步擴大，日方並無國際人道救援需求，因此已解除待命集結。（內政部提供）

2024/01/04 13:23

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本石川縣能登半島1日發生規模7.6強震，造成當地災情慘重，傷亡無數。台灣第一間集結160人搜救隊，準備前往日本支援救災，然消防署昨天（3日）指出由於災害未進一步擴大，日方並無國際人道救援需求，因此已解除待命集結，這項消息引起許多日本民眾譁然，更紛紛質疑岸田政府這項決定是否遭到中國介入施壓。

綜合日媒報導，日本石川縣1日下午4點多，發生規模7.6「令和6年能登半島地震」，重創日本北陸地方，造成多處道路斷裂、房屋倒塌、停水停電、數百人受傷，境內死亡人數更攀升到78人。對此，台灣內政部消防署在在1日晚間，立即動員集結總計160人的搜救隊等國際人道救援準備，若日方表達需求，將啟動專案包機馳援。

但根據內政部消防署3日新聞稿指出，由於災害範圍並未進一步擴大，經特種搜救隊洽外交部聯繫日方，確認無國際人道救援需求，已在同日天下午2點起解除待命集結。

消息曝光後，立即在日本社群媒體掀起熱烈討論，甚至在今天（4日）社群平台「X」以「台湾の救助隊」登上熱門關鍵字，許多日本網友、政治人物皆對日本政府的決定感到質疑。

東京荒川區議員小坂英二指出，目前災區受損嚴重，當地的援助資源、人力明顯不夠，無法理解政府拒絕援助的原因，「是岸田政府對中國的偏袒嗎？」；知名報導文學作家門田隆將也直言，「岸田首相和上川外相就這麼不願意加深日台友好嗎？」；京都大學教授則指出，國內救援隊伍非常不夠，懷疑岸田内閣在拒絕前是否有認真想過這件事。

不少日本網友也對此議論紛紛，除不忘感謝台灣一如311東日本大地震一樣對日本即刻送上溫暖關心，更留言抨擊，「台灣救援隊很優秀，為什麼拒絕？」、「14個村鎮總計1000多人受困，這樣竟不需要國外搜救隊協助？」、「輪島市長發聲當地救援嚴重不足，甚至還有災民至今難以取得飲用水」。

不過也有部分網友緩頰，指出當地目前多處道路出現斷裂嚴重，會讓海外搜救人員無法順利在黃金救援時間挺進災區；另有網友表示，目前尚未看到其他國家救援隊進駐災區的消息，推測日本政府不單單僅拒絕台灣救援隊，而是包含其他國家也一併拒絕了。

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