「無需要人道救援」日本政府婉拒台灣搜救隊 遭質疑中國介入
郭顏慧／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕日本石川縣能登半島1日發生規模7.6強震，造成當地災情慘重，傷亡無數。台灣第一間集結160人搜救隊，準備前往日本支援救災，然消防署昨天（3日）指出由於災害未進一步擴大，日方並無國際人道救援需求，因此已解除待命集結，這項消息引起許多日本民眾譁然，更紛紛質疑岸田政府這項決定是否遭到中國介入施壓。
綜合日媒報導，日本石川縣1日下午4點多，發生規模7.6「令和6年能登半島地震」，重創日本北陸地方，造成多處道路斷裂、房屋倒塌、停水停電、數百人受傷，境內死亡人數更攀升到78人。對此，台灣內政部消防署在在1日晚間，立即動員集結總計160人的搜救隊等國際人道救援準備，若日方表達需求，將啟動專案包機馳援。
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但根據內政部消防署3日新聞稿指出，由於災害範圍並未進一步擴大，經特種搜救隊洽外交部聯繫日方，確認無國際人道救援需求，已在同日天下午2點起解除待命集結。
消息曝光後，立即在日本社群媒體掀起熱烈討論，甚至在今天（4日）社群平台「X」以「台湾の救助隊」登上熱門關鍵字，許多日本網友、政治人物皆對日本政府的決定感到質疑。
東京荒川區議員小坂英二指出，目前災區受損嚴重，當地的援助資源、人力明顯不夠，無法理解政府拒絕援助的原因，「是岸田政府對中國的偏袒嗎？」；知名報導文學作家門田隆將也直言，「岸田首相和上川外相就這麼不願意加深日台友好嗎？」；京都大學教授則指出，國內救援隊伍非常不夠，懷疑岸田内閣在拒絕前是否有認真想過這件事。
不少日本網友也對此議論紛紛，除不忘感謝台灣一如311東日本大地震一樣對日本即刻送上溫暖關心，更留言抨擊，「台灣救援隊很優秀，為什麼拒絕？」、「14個村鎮總計1000多人受困，這樣竟不需要國外搜救隊協助？」、「輪島市長發聲當地救援嚴重不足，甚至還有災民至今難以取得飲用水」。
不過也有部分網友緩頰，指出當地目前多處道路出現斷裂嚴重，會讓海外搜救人員無法順利在黃金救援時間挺進災區；另有網友表示，目前尚未看到其他國家救援隊進駐災區的消息，推測日本政府不單單僅拒絕台灣救援隊，而是包含其他國家也一併拒絕了。
【能登半島地震】台湾の捜索救助隊、待機を解除したと発表https://t.co/YCOo5Ib7vW— ライブドアニュース （@livedoornews） January 3, 2024
災害の範囲が広がっておらず、外交部（外務省）が日本側に連絡をしたところ、支援のニーズがないことを確認したとしている。内政部（内務省）消防署は1日夜までに160人規模の救助隊の派遣準備を完了させていた。 pic.twitter.com/sQnA2w2wwo
台湾からの捜索救助隊を日本が不要と返答し拒否。倒壊家屋が多数で被害甚大で手が足りず、どう考えても支援を受け入れるべき状況なのに・・・。怒りとやるせなさと申し訳無さと・・・。岸田政権によるチャイナへの忖度か！…— 小坂英二 荒川区議会議員（日本保守党） （@kosakaeiji） January 3, 2024
台湾内政部が能登地震で派遣準備をしていた160人規模の“捜索救助隊”の待機を解除したと発表｡外交部が日本側に連絡して“支援のニーズがない事を確認した”と｡1人でも“命を救う為に”なぜ日本は受け入れないのか｡岸田首相と上川外相は日台の友好が深まる事がそんなに嫌なのかhttps://t.co/8k3A72MeAe— 門田隆将 （@KadotaRyusho） January 3, 2024
台湾のニュース.— 藤井聡 （@SF_SatoshiFujii） January 3, 2024
台湾が160人規模の救助隊の能登地震派遣を準備し日本からの許可を待っていた所,日本側から
「災害の範囲が広がっておらず
支援のニーズがない」
と断られ、派遣を断念.
救援隊が足りてるとは思えませんが、
岸田内閣は何かに配慮したのでしょうか…!?!?https://t.co/ELW5DWN7Ek
能登半島地震 台湾の救助隊、待機を解除 支援のニーズなしと確認— ステイ・Ｄ@NIKKE【進撃の楽園】 （@stay_d_NIKKE） January 3, 2024
輪島市長は支援が全く足りないと主張
被災者のポストでは水の調達すら困難との声もあがる
自民党政権が救助隊派遣の申し出を断ったってこと？
断る理由はないように思えるけども･･･
pic.twitter.com/Yl7ITCIRCk
うわ…14もの集落が孤立状態にあって1000人弱の人が取り残されているにも関わらず、台湾の救助隊を「ニーズがない」という理由で（待たせた挙句に）断ったのか…いやニーズあるじゃん！孤立=道路寸断が14集落だぜ？ニーズしかねえよ。真正面から棄民するじゃん、なにこの政府…存在意義ある？（ない！！） https://t.co/coTJkfmUyY— nichinichi????️⚧️????️???? （@nichinichibijou） January 3, 2024
まだ倒壊した建物から出られていない人が居るはず。時間がない。— Ebi （@Ebi24st31） January 4, 2024
車輌が往来できる範囲も限られており救助のみならず物資も行き渡らない。
台湾の救助隊は超優秀。なぜ断るのか。 https://t.co/Vho6rma6K9
岸田政権が台湾からの160人規模の救助隊提供を拒否した。— 大内どん兵衛 （@hyoeohuchi） January 3, 2024
理由は中国への配慮だろう。さすが宏池会政権だ。
「外交部（外務省）が日本側に連絡をしたところ、支援のニーズがないことを確認した。1日夜までに160人規模の救助隊の派遣準備を完了させていた」https://t.co/NxBH8QaY2a