美共和黨總統提名挺誰？ 《路透》民調：川普61％獨走

民調數據顯示，川普在共和黨內仍遙遙領先其他4名擬參選人，有超過61％的共和黨人會在黨內提名中投給川普。（法新社）

2023/12/12 08:10

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統大選預定於2024年11月5日登場，共和黨除了前總統川普（Donald Trump）表態參選，還有4人出線角逐黨內提名。根據《路透》與益普索（Ipsos）合作的最新民調數據顯示，川普在共和黨內提名仍遙遙領先其他4位，有超過61％的共和黨人會在黨內初選中投給川普，挑戰民主黨籍現任總統拜登。

根據《路透》報導，目前爭取共和黨黨內提名的除了川普，還有前紐澤西州長克里斯蒂（Chris Christie）、前南卡羅萊納州長海利（Nikki Haley）、現任佛羅里達州長迪尚特（Ron DeSantis）和藥廠「Roivant Sciences」創辦人拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）。

請繼續往下閱讀...

在《路透》與益普索合作的這份民調中顯示，川普以61％支持度獨走，迪尚特與海利皆為11％，拉馬斯瓦米為5％，克里斯蒂則僅有2％，剩下10％共和黨人則是尚未做出決定。民調顯示，雖然川普面臨一系列聯邦與多州刑事起訴，但這些因素都沒有影響共和黨選民支持川普。僅不到四分之一的共和黨支持者認為，他們相信川普煽動國會暴動事件。

《路透》報導指出，海利的支持度近期有明顯改善，在9月民調中，海利支持度僅4％，目前已成長到11％，不過在9月民調中，川普支持度為51%，其他4人遠遠落後。

此項民調於12月5日至11日對1689名共和黨支持者進行調查，信心水準下約正負3個百分點。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法