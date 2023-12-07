拜登：競選連任 防堵川普回鍋白宮

美國總統拜登表示，若非對手是前總統川普，他也許不會投身2024年總統大選爭取連任，因為川普已對美國構成獨特威脅。（美聯社）

2023/12/07 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕高齡八十一歲的美國總統拜登五日表示，若非對手是前總統川普，他也許不會投身二○二四年總統大選爭取連任，因為可望在明年代表共和黨問鼎白宮的川普，已對美國構成獨特威脅。對此，川普回酸說，拜登撈到一個自以為聽起來不錯的話題。

拜登是在波士頓附近舉行的一場募款活動上，發表前述言論。拜登說，若川普沒有參加二○二四年總統大選，「我不確定自己是不是會參選…但我們不能讓他（川普）贏」。稍後，拜登在白宮被問到若現年七十七歲的川普放棄參選，他是否也會考慮退選時，拜登說：「不會，現在不會…你知道的，他（川普）還在選，所以我必須選」。至於若川普不選，他是否還是會參選到底，拜登說「我希望如此（川普不選）。」

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拜登當天在另一場募款活動上說，他從政這麼多年，從沒想過會投身這樣的選舉，「這回我們選的是一場『否認者統帥』選舉。川普（現在）連裝都不裝了。他正在告訴我們他想幹嘛，直言不諱得很。」拜登此言應是指川普過去執政時的爭議性政策，以及揚言回鍋後將對政敵展開報復。

川普：不會成為獨裁者 報復政敵

同日，川普在出席愛荷華州市政廳式活動上回酸拜登，說看來有人丟了個自認聽起來不錯的話題給拜登。川普還否認會如拜登等人所言，一旦回鍋白宮將成為濫權報復政敵的獨裁者。川普說，他不會成為獨裁者，只有第一天會動用總統權限，關閉美國和墨西哥邊界與擴大石油探勘。

拜登在二○二○年總統大選競選期間經常表示，投身大選的原因在於不滿時任總統的川普在處理若干議題上的方式。隨兩人可望再度於明年大選中捉對廝殺，拜登團隊再次將川普定位為民主威脅。川普則反批，拜登才是危險的獨裁者。

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