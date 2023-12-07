為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

拜登：競選連任 防堵川普回鍋白宮

美國總統拜登表示，若非對手是前總統川普，他也許不會投身2024年總統大選爭取連任，因為川普已對美國構成獨特威脅。（美聯社）

美國總統拜登表示，若非對手是前總統川普，他也許不會投身2024年總統大選爭取連任，因為川普已對美國構成獨特威脅。（美聯社）

2023/12/07 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕高齡八十一歲的美國總統拜登五日表示，若非對手是前總統川普，他也許不會投身二○二四年總統大選爭取連任，因為可望在明年代表共和黨問鼎白宮的川普，已對美國構成獨特威脅。對此，川普回酸說，拜登撈到一個自以為聽起來不錯的話題。

拜登是在波士頓附近舉行的一場募款活動上，發表前述言論。拜登說，若川普沒有參加二○二四年總統大選，「我不確定自己是不是會參選…但我們不能讓他（川普）贏」。稍後，拜登在白宮被問到若現年七十七歲的川普放棄參選，他是否也會考慮退選時，拜登說：「不會，現在不會…你知道的，他（川普）還在選，所以我必須選」。至於若川普不選，他是否還是會參選到底，拜登說「我希望如此（川普不選）。」

拜登當天在另一場募款活動上說，他從政這麼多年，從沒想過會投身這樣的選舉，「這回我們選的是一場『否認者統帥』選舉。川普（現在）連裝都不裝了。他正在告訴我們他想幹嘛，直言不諱得很。」拜登此言應是指川普過去執政時的爭議性政策，以及揚言回鍋後將對政敵展開報復。

川普：不會成為獨裁者 報復政敵

同日，川普在出席愛荷華州市政廳式活動上回酸拜登，說看來有人丟了個自認聽起來不錯的話題給拜登。川普還否認會如拜登等人所言，一旦回鍋白宮將成為濫權報復政敵的獨裁者。川普說，他不會成為獨裁者，只有第一天會動用總統權限，關閉美國和墨西哥邊界與擴大石油探勘。

拜登在二○二○年總統大選競選期間經常表示，投身大選的原因在於不滿時任總統的川普在處理若干議題上的方式。隨兩人可望再度於明年大選中捉對廝殺，拜登團隊再次將川普定位為民主威脅。川普則反批，拜登才是危險的獨裁者。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

國際今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播