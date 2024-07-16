川普競選搭檔范斯為「美國優先」堅定擁護者

范斯（右）2022年期中選舉獲得川普（左）背書，最終在競爭激烈的選戰中當選俄亥俄州聯邦參議員。（美聯社）

2024/07/16 06:02

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國前總統川普15日在威斯康辛州密爾瓦基市舉行的共和黨全國代表大會上，正式宣布俄亥俄州聯邦參議員范斯（JD Vance）為其2024年總統大選的競選搭檔。范斯現年39歲，是川普在參議院的主要支持者之一，也是「美國優先」政策的堅定擁護者。

《福斯新聞》（Fox News）報導，此次副總統人選的公佈，被視為川普鞏固共和黨內「讓美國再次偉大」（Make America Great Again, MAGA）支持者的重要舉措。范斯曾是一位風險投資家，也是暢銷回憶錄《絕望者之歌》（Hillbilly Elegy）的作者。

請繼續往下閱讀...

范斯並非傳統意義上的政壇菁英，他出身於俄亥俄州一個藍領家庭，年幼時父母離異，母親長期與藥物和酒精濫用問題抗爭，坎坷的成長經歷在他的暢銷回憶錄《絕望者之歌》中展露無遺。這本書不僅成為《紐約時報》暢銷書榜的常客，更被改編成電影，讓范斯的名字走進大眾視野。他所講述的，是美國「鐵鏽帶」地區許多藍領階級的共同故事，這些人在經濟全球化浪潮中逐漸被遺忘，也成為日後川普政治崛起的基石。

從美國陸戰隊退伍後，范斯憑藉自身努力，先後畢業於俄亥俄州立大學和耶魯大學法學院，並在矽谷一家由億萬富翁提爾（Peter Thiel）創辦的風險投資公司擔任要職。然而，與一般追求功成名就的菁英不同，范斯選擇回到家鄉俄亥俄州，投身政治，為他眼中被遺忘的美國人民發聲。

2016年，當川普以政治素人之姿首次參選總統時，范斯曾公開表達過對他的批評。然而，隨著時間推移，他逐漸認同川普的政策理念，特別是「美國優先」和振興美國製造業的主張，這些理念與他自身成長經歷和對「鐵鏽帶」地區的關切產生了共鳴。

在2022年的俄亥俄州聯邦參議員選舉中，范斯獲得了川普的背書，最終在競爭激烈的選戰中脫穎而出，成功當選國會議員。他在參議院任內，始終堅定支持川普的「美國優先」議程，並對美國援助烏克蘭持反對態度。

據報導，此次川普選擇范斯作為競選搭檔，正是看中了他與「鐵鏽帶」藍領階層的緊密連結，以及對「美國優先」理念的堅定擁護。這一選擇，不僅有助於鞏固川普在共和黨內的支持基礎，更被視為爭取搖擺州選民，特別是那些對現任總統拜登政府感到失望的藍領階層選民的關鍵一步。

《福斯新聞》指出，多位專家認為，范斯的出身背景和政治立場，將有助於川普在「鐵鏽帶」地區爭取到更多選民的支持。他們認為，范斯代表了那些被遺忘的美國工人階級，他的存在，將使川普的競選口號「讓美國再次偉大」更具說服力。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法